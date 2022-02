Mini spot dedicato all'amore... per il Cinema

Il Visionario e il cinema Centrale di Udine aderiscono a #INNAMORATIDELCINEMA, iniziativa promossa dagli esercenti cinematografici indipendenti, volta a richiamare l’attenzione sul piacere di gustarsi un film in una sala cinematografica. Da oggi, giorno di San Valentino, sugli schermi dei cinema del centro di Udine (e sui profili social) un mini spot dedicato proprio all’amore per i Cinema.



Un atto d’amore rivolto agli spettatori, un invito a tornare ad innamorarsi dei Cinema e sentire nuovamente quelle emozioni che si provano nel condividere il grande Cinema in sala!