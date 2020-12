Minigalleria a cielo aperto

Gli spazi che scandivano le nuove uscite dei film non rimangono vuoti, a Pordenone, anche se il cinema è chiuso. Grazie all’idea di Matteo Attruia - artista sacilese che ha esposto le sue opere a Bologna, New York, Sidney, Milano e Helsinki - diventano uno spazio espositivo per il territorio. Sei vetrine in cerca di autore è la “più piccola galleria d’arte a cielo aperto” immaginata, realizzata nelle bacheche di Cinemazero solitamente occupate dalle locandine dei film in programmazione, ora la casa per sei diverse opere di altrettanti artisti del territorio. La curiosità del pubblico che attendeva di scoprire i nuovi film davanti alle ‘luminose’ sarà compensata ogni giovedì da una serie di opere d’arte, ironiche, giocose, ammiccanti e affettuose verso Cinemazero, luogo vivo e pieno di stimoli culturali.