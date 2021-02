Un appuntamento “a misura di insetto” per Visiokids e #iorestoinsala: sabato 20 e domenica 21 febbraio sugli schermi virtuali del Visionario Minuscule - La valle delle formiche perdute, straordinaria opera di animazione digitale franco-belga. Un’emozionante intrusione nella grandezza del piccolo mondo con una combinazione di cinema classico, azione spettacolare e umorismo. Un incredibile viaggio senza parole adatto a tutte le età.



In un tranquillo prato, una colonia di formiche nere è intenta a fare rifornimento per l’inverno. Un giorno, gli insetti scoprono i succulenti resti di un pic-nic. Il loro capo Mandibola parte in esplorazione, trovando tra gli avanzi un vero e proprio tesoro: un’enorme scatola metallica piena di zollette di zucchero. Le formiche uniscono le forze e iniziano a trasportare la scatola ma la scoperta ha attirato l’attenzione dello spietato Butor, il capo delle feroci formiche rosse. Ha così inizio per le formiche nere una rocambolesca fuga, in cui si trova coinvolta anche una piccola e spericolata coccinella...



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms.