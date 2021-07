Miriam Foresti a Tavagnacco per Fuoriprogramma

Tra aneddoti, letture, riflessioni e i brani dal disco omonimo, sarà Miriam Foresti, mercoledì 28 luglio alle 21 al Parco festeggiamenti di Tavagnacco, a chiudere l'edizione 2021 di Fuoriprogramma, i mercoledì musicali del Comune, organizzati dalla Fondazione Luigi Bon in collaborazione con Simularte e la consulenza artistica di Federico Mansutti.



Sarà un'occasione speciale per il pubblico friulano, assistere al concerto della cantautrice aquilana arrivata in finale alle Targhe Tenco 2021 con il suo album "A soul with no footprint", oltre ad aver vinto nella stessa edizione come miglior album collettivo a progetto per “Ad esempio a noi piace Rino”.



Partendo da “Il giardino segreto”, suo album d’esordio, Miriam Foresti, voce e chitarra, a Tavagnacco racconta una storia di cambiamento per celebrare la straordinaria potenza della vita e della bellezza. Il racconto è scandito dalle stagioni, il cui alternarsi mette a dura prova le piante del giardino, ma lascia in loro la consapevolezza che non esiste inverno che non sia seguito dalla primavera.



Le emozioni, evocate dalla musica e risaltate dall’improvvisazione del momento, sono il fulcro intorno al quale si snoda l’intera storia. Ad accompagnare Foresti in questo viaggio tre musicisti attivi nel panorama jazz locale e nazionale, professionisti d’eccezione con cui collabora da alcuni anni in diversi progetti: Gianpaolo Rinaldi al pianoforte, Alessandro Turchet al contrabbasso ed Emanuel Donadelli alla batteria.



Il concerto è a ingresso libero ed è consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionebon.com o al numero 0432 543049 (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00). Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail della Fondazione Luigi Bon, biglietteria@fondazionebon.com.