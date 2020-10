Mister Link al Visionario

Il signor Link è alto 8 piedi, pesa 620 libbre ed è coperto di pelo. Il suo aspetto mastodontico non tragga però in inganno: è divertente, dolce e adorabile! Stanco di condurre un’esistenza solitaria, recluta l’intrepido esploratore Sir Lionel Frost e l’avventurosa Adelina Fortnight per guidarlo in un viaggio alla ricerca dei parenti da tempo perduti nella leggendaria valle di Shangri-La. Insieme affronteranno pericoli e impareranno come si possa essere una famiglia anche senza legami di sangue.



Mister Link è in programma al Visionario sabato 17 ottobre alle ore 14.55 e domenica 18 alle ore 14.25.

Sabato 17 ottobre da non perdere le speciali tariffe “Family Combo”: tante combinazioni di prezzo per andare al cinema con bambini e ragazzi in modo sempre più vantaggioso!