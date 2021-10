Miti femminili da scenari sepolti

Prosegue dal 9 al 29 ottobre, toccando nuove tappe la 17a edizione del festival internazionale La scena delle donne, organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri con il contributo del MiC e per la direzione artistica di Bruna Braidotti. Il festival rivolge l’attenzione alla presenza delle donne negli ambiti della cultura e del teatro per incoraggiare un equo coinvolgimento delle donne nei settori in cui non hanno ancora pari visibilità. Dopo le proposte della ‘giovane scena delle donne’, si prosegue con le proposte più significative nazionali e internazionali, grazie alle reti con le rassegne La Escritura de la/ diferencia/s di Cuba, il Women Playwrights International, il festival S/paesati...



Gli spettacoli e i laboratori in programma analizzano uno dei temi meno conosciuti che emergono dalla ricerca delle donne: l’organizzazione sociale arcaica in cui dominavano le divinità femminili, rilanciando, come spiega la direttrice, “scenari di mondi di pace e creatività che ci giungono dai saperi femminili sepolti da millenni, ma che ancora sopravvivono nei miti”.



Si inizia al Verdi di Maniago sabato 9 con la pluripremiata Marta Cuscunà, che porta in scena Il canto della caduta, affrontando il mito di Fanes della tradizione popolare dei Ladini con tecnologie di animatronica. Si prosegue domenica 10 con il workshop a cura di Bruna Braidotti Il linguaggio della dea, mentre giovedì 14 sul palco del Teatrino Basaglia di Trieste arriva Si près des profondeurs - Così vicino al fondo di Camille Davin. Venerdì 15, tappa a Fontanafredda con La commedia delle donne, sabato 16 e domenica 17 workshop di Angela Lattanzio.



Tra le ospiti Laura Curino, il 28 ottobre a San Vito al Tagliamento con Artemisia, Caterina, Ipazia… e le altre. Il giorno dopo, finale con Sombra protectora della poetessa cubana Teresa Melo.