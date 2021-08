Mittelfest, due prime assolute tutte italiane

Dopo l’intenso weekend ricco di appuntamenti, Mittelfest riprende la sua corsa con un lunedì che porta sul palco cividalese due prime assolute tutte italiane: a Waste of Time di Xtro, in cui i musicisti suonano materiali riciclati e oggetti di recupero con lo scopo di aumentare la consapevolezza del problema dell’inquinamento e dello spreco, e Galileo’s Journey/Il Viaggio di Galileo, omaggio a Galileo Galilei e insieme alla cultura scientifica, attraverso una proiezione sonora prodotta dal Conservatorio Tartini di Trieste, in partnership con le facoltà di Musica delle Università delle Arti di Belgrado e Novi Sad (Serbia), e con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

IL PROGRAMMA di lunedì 30 agosto:

Dalle 9 alle 14 - MNÉMOSYNE – esposizione fotografica, Ungheria/Francia - Museo Archeologico Nazionale Cividale

Mnémosyne esprime la memoria di un mondo, quello del coreografo e artista visivo Josef Nadj. Trent'anni dopo la creazione della sua prima performance, produce un’opera totale, sia progetto fotografico che performance teatrale. Lungo tutto il suo percorso, da quando era studente alla scuola di Belle Arti di Budapest, l'artista ha scattato fotografie. Recuperando una parte del suo percorso sviluppato accanto al suo lavoro di danza, Josef Nadj scava nella sua memoria per allargare ancora una volta il suo orizzonte creativo. Svolta artistica o ritorno alle origini? Per Mnémosyne ha costruito una mostra fotografica e una scatola nera in cui mette in scena sé stesso.

Ore 17.30 - INCONTRO SUL CIRCO CON DAVIDE PERISSUTTI – incontri con gli artisti - Curtîl di Firmine

In occasione dell’approdo del circo a Mittelfest, Davide Perissutti racconta al pubblico dei laboratori, presenta gli spettacoli e parla del circo oggi.

Ore 19 – A WASTE OF TIME – musica, prima assoluta, Italia - Orto delle Orsoline

A Waste of Time è uno spettacolo che unisce elementi teatrali e musica, attraverso brani di compositori contemporanei e moderni. La sua unicità deriva dal fatto che la maggior parte degli strumenti utilizzati durante lo spettacolo, verranno raccolti negli spazi urbani. A causa della caotica situazione ambientale mondiale è il momento di dare un messaggio chiaro in più modi possibili. In questo concerto, 3 musicisti mostrano come il riciclaggio possa effettivamente entrare a far parte della creazione artistica, adattando accuratamente ogni brano per includere gli oggetti raccolti. L’obiettivo principale è quello di aumentare la consapevolezza del problema dell’inquinamento nel mondo, dimostrando come i rifiuti possano essere riutilizzati per scopi diversi.

Ore 21.30 – GALILEO’S JOURNEY / IL VIAGGIO DI GALILEO – musica, prima assoluta, Chiesa di San Francesco

Un omaggio a Galileo Galilei, un’opera multimediale sul Cosmo e l’Astronomia, disciplina che ne indaga le leggi e i segreti. Il Viaggio di Galileo immagina come lo scienziato pisano avrebbe potuto scrutare il cielo attraverso l’uso della moderna tecnologia scientifica: il telescopio ottico La Specola Margherita Hack dell’Osservatorio astronomico di Trieste. Stralci di alcuni testi scientifici e poetici di Galileo Galilei, cantati da 3 voci femminili (2 soprani e 1 mezzosoprano), si contrappuntano a immagini sonore che, di volta in volta, sviluppano il suono delle orbite dei pianeti del nostro Sistema Solare così come la NASA li ha registrati attraverso sofisticati sistemi di rilevazione.

SPETTACOLI – lunedì 30 agosto

Ore 19 – Orto delle Orsoline

Settore: Musica

(Italia)

A Waste of Time

Di XTRO

Produzione XTRO

Con il sostegno di Mittelfest

Ore 21.30 – Chiesa di San Francesco

Settore: Musica

(Italia, Serbia)

Galileo’s Journey

Il viaggio di Galileo

Di Ivan Fedele

opera multimediale per ensemble, 3 voci femminili, elettronica e visual

L’Ensemble si compone di 18 elementi:

flauto, clarinetto, clarinetto basso, fagotto, contro fagotto, corno, tromba, trombone, percussioni (1), pianoforte, tastiera midi, 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso e 3 voci femminili (2 soprani e 1 mezzo soprano)

mapping, sound-reaction e immagini: Andrew Quinnel

ettronica: studio della Classe di Musica Elettronica del Conservatorio di Trieste (sistema di diffusione del suono a 8 canali)

Opera commissionata da Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste

evento di cooperazione culturale tra Italia e Serbia

Prima Assoluta

Durata: 45 minuti

Spettacolo a pagamento