Mittelfest, la città vissuta in maniera diversa

Parte il 27 agosto a Cividale la 30a edizione del Mittelfest, che fino al 5 settembre presenta31 progetti artistici di teatro, danza, cinema e musica da 13 Paesi diversi, con 18 ‘prime’. Un lungo viaggio tra vecchi e nuovi linguaggi dello spettacolo che il direttore artistico Giacomo Pedini e il presidente Roberto Corciulo hanno voluto riassumere sotto il tema degli ‘Eredi’, a indicare la necessità di un rinnovamento non solo sulla carta. Per i non ‘addetti ai lavori’, districarsi tra le decine di proposte sparse in varie location di Cividale può essere impresa ardua, a meno di non voler scegliere i nomi più noti o i titoli più riconoscibili.



Con il supporto della direzione del festival, ci siamo permessi una piccola guida ad alcune delle proposte più significative per vivere la città in maniera diversa, lasciando allo spettatore il compito di lasciarsi trascinare anche dalla propria ispirazione, spesso la scelta migliore.



TEATRO ITINERANTE.

I ‘BIG’

LA MUSICA

PROGETTO SPECIALE

LA CURIOSITÀ

IL RITORNO

Da sempre al cuore della rassegna, in questa 30a edizione sarà presente con due spettacoli site-specific. Remote Cividale di Stefan Kaegi e Jörg Karrenbauer del collettivo tedesco Rimini Protokoll esordisce nella giornata inaugurale ed è un viaggio dentro la città, in cui 30 persone audioguidate saranno invitate a rinnovare lo sguardo su luoghi noti, traendone sensi inediti. Nella giornata di chiusura, S.I.G.N.A.L. (di Strijbos & Van Rijswijk, col supporto del Dutch Performing Arts Fund) invita il pubblico a camminare, pensare e (ri)scoprire il paesaggio della città, attraversata da suoni e composizioni trasmessi da 24 altoparlanti da stadio!. Direttamente da Tv e teatro, Neri Marcorè dà voce (e parole) alla Commedia con Le divine donne di Dante, mentre Lino Guanciale in Europeana propone un susseguirsi di scampoli, brandelli, flash dalla storia europea novecentesca. È un rimbalzare di notizie in lungo e in largo per un secolo, più che breve, denso: entusiasmi, tragedie, slanci, efferatezze, sarcasmi, passioni e guerre.. Six memos è il titolo di un ‘concerto letterario’ tratto dalle Lezioni americane di Italo Calvino, da un’idea di Valentina Danelon, in cui il violoncello di Enrico Bronzi e le parole di Paolo Di Paolo ricompongono il ritratto dell’umanità per il nuovo secolo abbozzato nel 1985 da Calvino. Per la prima volta a Mittelfest, la violinista moldava Patricia Kopatchinskaja e il pianista turco Fazil Say riattraversano invece il lungo crepuscolo d’oro della civiltà musicale mitteleuropea, trasformano il concerto in un’esperienza teatrale .. Timp e Tiare - Cent agns des miôr cjançons furlanis è un viaggio nella canzone friulana dell’ultimo secolo, con lo sguardo al futuro. Il concerto - per voci soliste, ensemble vocale e l’accompagnamento di pianoforte, fisarmonica e quintetto d’archi – è una co-produzione con ARLeF e Accademia Musicale Naonis. Con Tosca, sul palco l’ensemble ArteVoce diretto da Franca Drioli e arrangiamenti di Valter Sivilotti.. Gli appassionati di fumetti conoscono Leo Ortolani come autore di uno dei personaggi più dissacranti degli ultimi 30 anni. Il grande inventore di storie si è messo alla prova con il chitarrista Giampaolo Bandini per uno spettacolo di parole e musica sul tema del festival, Due padri e altri animali feroci.. Tra le scelte si quest’anno, la volontà di proporre anche un festival ‘per famiglie’ col ritorno del teatro di figura in collaborazione con Cta Gorizia, che aprirà i propri bauli con La Giostra e allestirà 6 brevi interventi performativi in città, dove si alzerà –non solo virtualmente – anche un tendone da circo, sia per spettacoli acrobatici, sia per tre laboratori sul tema dell’eredita