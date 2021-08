Mittelfest, la prima assoluta di 'Europeana' con Lino Guanciale

Dopo il tanto atteso esordio di ieri, la trentesima edizione di Mittelfest prosegue con il ricco programma che porta in scena il meglio del teatro, danza e musica della Mitteleuropa.

Domani, sabato 28 agosto, sarà una giornata speciale perché, alle ore 17 al Convitto Nazionale Paolo Diacono, si terrà la cerimonia di inaugurazione: presenti il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, l’Assessore alla cultura Tiziana Gibelli e il sindaco di Cividale Daniela Bernardi. Grande attesa per l’arrivo del presidente della Slovenia Borut Pahor che, su invito del presidente dell’Associazione Mitteleuropa Paolo Petiziol con cui Mittelfest collabora anche per il Forum FVG-Slovenia del 31 agosto, parteciperà alla cerimonia e chiuderà gli interventi istituzionali con il proprio discorso.

Entrando invece nello specifico del programma di domani: torna Remote, lo spettacolo itinerante guidato da una voce digitale in cuffia dei tedeschi Rimini Protokoll, il viaggio multisensoriale e tutto friulano di EmpatiaAR in prima assoluta, la prima nazionale di danza Mnémosyne del coreografo e artista visivo Josef Nadj. Dai Paesi Bassi, I Don't Want To Be An Individual All On My Own, performance musicale in prima nazionale della compositrice Genevieve Murphy e, a coronare la giornata, il tanto atteso spettacolo di Lino Guanciale Europeana, in prima assoluta per Mittelfest.

