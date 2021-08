Mittelfest, laboratori per bambini, danza e teatro

Laboratori per bambini, danza e teatro. Il martedì di Mittelfest sarà ricco di appuntamenti per tutte le età. I più piccoli, dai 5 ai 13 anni, potranno infatti partecipare ai laboratori di equilibrismo organizzati da Circo all’inCirca di Udine, per gli adulti, invece, tre spettacoli di cui ben due prime nazionali. Si parte alle 16 con la danza Mnémosyne del coreografo e artista visivo Josef Nadj, per proseguire alle 19.30 con lo spettacolo Tutte quelle Famiglie Felici. Studio, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che si focalizzerà sui conflitti, le contraddittorietà e i flussi di memoria di cinque persone riunite davanti ad un tavolo, legate da diversi rapporti di parentela.



Con lo spettacolo sloveno My husband (mio marito), ore 21.30, si rimane poi nell’ambito delle relazioni interpersonali. Basato sui racconti sarcastici di Rumena Bužarovska, una delle migliori autrici macedoni, la mise en scène scruta la sfera intima del matrimonio attraverso la prospettiva di nove mogli che, nonostante appartengano a diverse posizioni sociali e relazionali, condividono l’impossibilità di autodeterminarsi pienamente. Alle 17.30, nuova replica dello spettacolo itinerante Remote Cividale dei Rimini Protokoll, a seguito del sold out degli ultimi giorni.



IL PROGRAMMA di martedì 31 agosto

LOCANDINE SPETTACOLI – martedì 31 agosto

Ore 10.30 -– workshop – Orto delle OrsolineI 3 laboratori di circo sono declinati sul tema dell’eredità lasciata dai grandi personaggi circensi. Per questo ogni laboratorio si riferisce ad una figura che in qualche modo ha cambiato la storia della propria disciplina. Il laboratorio “Enrico Rastelli” consiste in due lezioni di giocoleria, il laboratorio “Philippe Petit” in altrettante lezioni di equilibrismo, il laboratorio “Antoinette Concello” prevede due lezioni per approcciarsi alla disciplina del trapezio. I laboratori sono condotti da Valentina Bomben, formatrice del centro di arti circensi “Circo all’inCirca” di Udine.Ore 11.30 -– incontri con gli artisti - Curtîl di FirmineIl danzatore e coreografo di fama europea racconta il suo nuovo progetto Mnémosyne, a cavallo tra arti visive e danza: un viaggio nella memoria di un artista e dell’Europa di questi decenni.Ore 16, 18 e 20 –– danza, prima nazionale – Museo Archeologico Nazionale di CividaleMnémosyne esprime la memoria di un mondo, quello del coreografo e artista visivo Josef Nadj. Trent’anni dopo la creazione della sua prima performance, produce un’opera totale, sia progetto fotografico che performance teatrale. Lungo tutto il suo percorso, da quando era studente alla scuola di Belle Arti di Budapest, l’artista ha scattato fotografie. Recuperando una parte del suo percorso sviluppato accanto al suo lavoro di danza, Josef Nadj scava nella sua memoria per allargare ancora una volta il suo orizzonte creativo. Svolta artistica o ritorno alle origini? Per Mnémosyne ha costruito una mostra fotografica e una scatola nera in cui mette in scena sé stesso – recitando, ballando, esibendosi – a tu per tu con il suo pubblico.Ore 17.30 -- teatro, prima nazionale, Germania – spettacolo itinerante con partenza dal cimitero maggioreUn viaggio dentro la città come un film collettivo. In Remote Cividale, un gruppo di 30 persone attraversa a piedi la città indossando delle cuffie. Sono guidati da una voce digitale. L'incontro con questa intelligenza artificiale porta il gruppo e i suoi componenti a mettersi alla prova. Come vengono prese le decisioni comuni? Chi seguiamo quando a parlarci sono algoritmi? Remote Cividale si interroga sull'intelligenza artificiale, sui big data e sulla nostra prevedibilità. Lo fa nella forma di una camminata, per Cividale del Friuli, percorsa con uno sguardo nuovo e inatteso.Ore 17.30 -(10/13 ANNI) – workshop – Orto delle OrsolineOre 19.30 -– teatro – Palazzo Pontotti BrosadolaUn nucleo di persone in una casa. Uno spazio nudo, reminiscenza di casa: solo un lungo tavolo, delle sedie. E alcuni oggetti che da un catalogo implorano la liberazione. Cinque persone con un rapporto di parentela: fratelli, sorelle, consorti. Le vediamo intorno al tavolo che è lo spazio, il rifugio. E convivono per poco tempo insieme. Cosa le trattiene nello stesso luogo?Produzione: Teatro Stabile del Friuli Venezia GiuliaOre 21.30 -– teatro, prima nazionale – Teatro RistoriLo spettacolo My Husband (Mio marito) si basa sui racconti pubblicati nella raccolta omonima (2014) e in I’m Not Going Anywhere (2018) da Rumena Bužarovska, considerata una delle migliori scrittrici contemporanee macedoni. L’autrice scruta la sfera intima del matrimonio attraverso la prospettiva delle mogli che, nonostante appartengano a diverse posizioni sociali, relazionali e abbiano differenti partner, condividono l’impossibilità di autodeterminarsi pienamente. Nel fare ciò, Bužarovska non riduce le sue protagoniste a vittime degli uomini e della società, ma le presenta come partecipanti attive in queste relazioni, dove in qualche misura i loro pensieri, le loro decisioni e le (non)azioni danno legittimità all’esistenza di quei modelli familiari e sociali che le opprimono. L’autrice non pretende dalle donne di essere eroine o guerriere, ma le libera dalle aspettative, permettendo loro di apparire come sono, esattamente come concesso agli uomini: brutte, stupide, corrotte, passive, compromettenti, bugiarde, malvagie, intelligenti, coraggiose, inferiori, grottesche… Sono nove storie, che prendono vita sul palco grazie alle attrici dell’ensemble del SNG Drama Ljubljana.Ore 16/18 /20 - Museo Archeologico Nazionale di CividaleSettore: Danza(Ungheria/Francia)MnémosynePerformance e progetto fotograficoPerformanceCreazione& performance Josef NadjLuci Rémi NicolasCostruzione set & direttore tecnico Sylvain BlocquauxMusica Peter Vogel, Schubert eseguita da Emmanuelle TatDirettore del set Romuald Liteau-LegoProduzione e tournée |Bureau PLATÔ -Séverine Péan, Emilia PetrakisProduttore esecutivo Atelier 3+1Coproduzione Biennale de la danse de Lyon 2018, Centre Chorégraphique National -Orléans, La Filature Scène Nationale-Mulhouse, Le CENTQUATRE-ParisCon il supporto di Ministère de la Culture -Direction générale de la création artistique –Délégation à la Danse, Région Ile-de-France, La Villette-Paris, Résidence Sainte-Cécile-Orléans –Josef Nadj è artista in residenza al CENTQUATRE-Paris e vincitore del programma di residenza internazionale della Ville de Paris -RécolletsCreazione22 September 2018,Biennale de la danse de Lyon -Musée des Beaux-ArtsPrima NazionaleDurata: 20 minutiSpettacolo a pagamentoore 17.30 – spettacolo itineranteSettore: Teatro(Germania)Remote Cividale del FriuliDi Rimini Protokoll (Stefan Kaegi / Jörg Karrenbauer)Idea, testo e regia: Stefan KaegiRicerca, testo e regia di Cividale del Friuli: Jörg KarrenbauerSound design: Nikolas NeeckeSound design di Cividale del Friuli: Peter Breitenbach, Karolin KilligDrammaturgia: Aljoscha BegrichDirezione di produzione: Monica Ferrari"Remote X" è una produzione di Rimini Apparat. In co-produzione con HAU Hebbel am Ufer Berlin, Maria Matos Teatro Municipal e Goethe-Institute Portugal, Festival Theaterformen Hannover/Braunschweig, Festival d'Avignon, Zürcher Theater Spektakel, Kaserne Basel.Con il sostegno di Capital Cultural Fund Berlin, Swiss Arts Council Pro Helvetia e Fachausschuss Tanz und Theater Kanton Basel-Stadt. Una co-produzione House on Fire con il sostegno del Programma Cultura dell'Unione Europea.Durata 2 ore senza intervalloSpettacolo a pagamento – prima replica in lingua italiana, seconda in lingua italiana o inglese a sceltaOre 19.30 – Palazzo Pontotti BrosadolaSettore: TeatroTutte quelle Famiglie Felici. Studioa cura di Monica Codenaconsulenza Paola Pinicon Filippo Borghi, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Zoe Pernici, Maria Grazia Plosproduzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giuliaore 21.30 – Teatro RistoriSettore: Teatro(Slovenia)My Husband (Mio marito)Basato sui racconti contenuti nelle raccolte Mio marito e I’m Not Going Anywhere di Rumena BužarovskaTraduzione Ana Dušaadattamento teatrale Ana Duša, Ivana Djilasregia Ivana Djilascoreografia e assistente alla regia Maša Kagao Knezdramaturg Ana DušaConsulente linguistico Klasja KovačičScenografia Sara SlivnikCostumi Jelena ProkovićComposizioni Boštjan Gombačlight designer Mojca Sajašassistente alla regia (studente) Nika Korenjakassistente costumista Katarina ŠavsCon Iva Babić, Silva Čušin, Maša Derganc, Petra Govc, Sabina Kogovšek, Saša Mihelčič, Maruša Majer, Saša Pavček, Barbara Žefranproduzione SNG Drama LjubljanaPrima mondiale dell'adattamento teatrale Ana Duša e Ivana DjilasSerate d’apertura 8, 9 e 10 ottobre 2020Stagione 2020/21, Palco principale del SNG Drama LjubljanaPrima NazionaleDurata: 105 minuti senza intervalloSpettacolo a pagamento – in lingua slovena con sovratitoli in italiano