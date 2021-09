Mittelfest, prima assoluta di Signal in Forum Iulii

Sabato 4 settembre ben nove eventi sul palco di Mittelfest che spaziano dai laboratori, al teatro, fino ad arrivare alla musica.



E sarà proprio quest’ultima la regina indiscussa della giornata: alle ore 16 prima assoluta per il secondo spettacolo itinerante di Mittelfest, Signal in Forum Iulii, dove Strijbos & Van Rijswijk posizioneranno 24 altoparlanti a lunga gittata, simili a quelli che negli stadi diffondono gli annunci e, con il supporto di soprani dal vivo, faranno diventare Cividale un palco a cielo aperto attraversato da suoni e composizioni sorprendenti.



In programma, anche tre concerti tutti al femminile: si parte alle 17.30 con Amuse*d delle artiste dell’Ensemble Mosatrïc, con un repertorio che fonda le sue radici nel classico, ma spazia nel campo della musica tradizionale e della world music. Alle ore 18.30 è la volta di Entente Harmonique con la celebre violinista Lorenza Borrani che, accompagnata da altri sei musicisti, ripercorrerà alcune sonate di Debussy e Stravinskji.



La giornata termina alle ore 22 con le musiciste di They Have Waited Long Enough, in cui Medea, Circe, Penelope riescono finalmente ad avere voce e a raccontare la loro storia.