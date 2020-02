Mittelfest, Roberto Corciulo nuovo presidente del Cda

L'assemblea dei soci di Mittelfest, alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, oggi ha approvato all'unanimità il consuntivo 2019 ed eletto il nuovo Consiglio di amministrazione. Presidente del Cda per il triennio 2020-2023 sarà Roberto Corciulo, affermato professionista udinese con forti legami di lavoro con i Paesi dell'area mitteleuropea.

Completano l'organigramma il sindaco di Cividale del Friuli, Stefano Balloch - che mantiene la carica di vice presidente - e i consiglieri Giovanni Nistri, presidente del Teatro Giovanni da Udine, Marco de Mauro, professionista cividalese indicato dall'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia (Ert), e Livio Semolic, confermato nell'incarico da CiviBank.

La Regione si è dichiarata molto soddisfatta della nuova compagine alla guida di Mittelfest, in grado di aggiungere alle solide professionalità di questa realtà importanti capacità di relazione con quei Paesi che sono alle origini della nascita di una delle più prestigiose vetrine della prosa, della musica e della danza della Mitteleuropa.

È stato inoltre precisato che, in un contesto totalmente mutato come quello attuale, risulti fondamentale relazionarsi in modo stretto con persone di comprovata esperienza nel campo artistico e culturale. A tal proposito la Regione confida che possano essere soddisfatte le aspettative - sempre molto alte - legate al futuro di Mittelfest.