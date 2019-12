Mittelfest si difende e guarda al 2020

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Mittelfest, presieduto da Federico Rossi, nella sua ultima seduta ha svolto alcune considerazioni in merito alle dichiarazione pubbliche fatte recentemente dall’assessore regionale alla cultura e allo sport Tiziana Gibelli, con particolare riferimento alla considerazione secondo la quale il direttore Pasovic sarebbe stato lasciato solo nell’espletamento della sua attività.

“Tale affermazione – si legge nella nota - non corrisponde al vero in quanto gli amministratori del Mittelfest, dopo aver analizzato le criticità che avevano causato una scarsa partecipazione del pubblico nella manifestazione dello scorso anno, avevano provveduto in modo tempestivo a rafforzare e implementare la collaborazione con il direttore per definire una serie di linee operative, attraverso un continuo dialogo con le realtà culturali e artistiche del territorio”.

“L’esternazione dell’assessore risulta alquanto sorprendente alla luce degli eccellenti risultati registrati dal Mittelfest di quest’anno, che per numero di spettatori, introiti da biglietti e qualità artistica, si potrebbe definire come una delle migliori edizioni degli ultimi anni”, prosegue la nota del Cda. “Un successo che non sarebbe stato oggettivamente possibile se non in virtù della stretta collaborazione, basata su una vivace dialettica, sempre nel massimo rispetto dei ruoli, tra gli amministratori e il direttore. Sarebbe poi utile ricordare come i membri del Cda, che da quasi sei anni si sono prodigati con dedizione e passione, siano animati da puro spirito volontaristico, senza alcun riconoscimento economico. Il loro unico intento è sempre stato e rimane tuttora quello di fare del Mittelfest il miglior festival internazionale possibile, fiore all’occhiello e grande evento culturale del Friuli Venezia Giulia, regione europea simbolo dell’unione tra il modo latino, slavo e germanico”.

“Sperando di poter trovare presso il Governo regionale una piena condivisione di intenti e nell’assessore alla cultura un interlocutore partecipe, siamo convinti che Mittelfest potrà confermare il successo di quest’anno anche con la prossima edizione”, conclude la nota.