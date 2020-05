Mittelfest torna su Rai5

In attesa delle prime anticipazioni sulla prossima edizione di Mittelfest, Rai 5 manderà in onda Leader, il concerto di apertura del festival 2019, sabato 16 maggio alle 19.36.

E' solo uno dei primi appuntamenti Rai che ci accompagneranno per tutto giugno.

Un programma incentrato sulla sinfonia Eroica, la cui dedica - poi stracciata - di Ludwig van Beethoven a Napoleone, prima rivoluzionario generale ma presto tiranno, è storia e mito al tempo stesso. Il concerto si completa con la drammatica ouverture Coriolano, ispirata a un’altra tragica figura di condottiero leader e la forza del sublime di un altro capolavoro del grande compositore tedesco; musiche di Ludwig van Beethoven, con Savaria Symphony Orchestra, direttore Marco Feruglio. Il concerto sarà disponibile anche in diretta su RaiPlay.