Mittelfest, un equilibrismo perfetto

In equilibrio perfetto fra teatro, danza e musica, fra influssi italiani ed esteri. La trentesima edizione di Mittelfest sta vincendo la sua più grande sfida: quella di essere un festival per tutti. La stessa ricerca di equilibrio la troviamo nel programma di venerdì 3 settembre, con ben due laboratori di acrobatica condotti da Circo all’Incirca, oltre al tanto atteso spettacolo Pli, dove il danzatore Viktor Černický, arrampicandosi fra 22 sedie da conferenza - suoi unici oggetti di scena - dà vita ad uno spettacolo al confine tra installazione, performance, danza e circo. Nella stessa giornata si potrà rivedere P.P.P Ti presento l’Albania di Klaus Martini, vincitore di Mittelyoung per la sezione teatro. Per la musica, avremo invece la compositrice Sofia Labropoulou che, in prima nazionale, presenterà a Mittelfest il suo album Sisyphus, influenzato dalla mitologia greca, gli stili popolari, la musica ottomana e araba, fino alle canzoni dei Sex Pistols.