Mittelvox Ensemble in concerto a Udine

Nella suggestiva cornice tardo barocca della chiesa di San Giorgio Maggiore di Udine, in Borgo Grazzano, sabato 2 aprile, alle ore 20,30, torneranno a riecheggiare le splendide voci del gruppo italo-sloveno Mittelvox Ensemble.



La corale, fondata da Mateja Černic, intende promuovere la multiculturalità del proprio territorio, proponendo originalissimi percorsi di alta qualità musicale nello spazio della polifonia. L’ incontro di sabato 2 aprile offrirà uno spazio culturale privilegiato di musica sacra, il cui filo conduttore è la meditazione sulla Passione di Cristo per il Venerdì Santo.



Il percorso spirituale e musicale si svilupperà all’interno della tradizione gregoriana, proseguendo attraverso le più belle pagine della tradizione della musica sacra occidentale. . Per tutti gli amanti della polifonia, per quanti intendono vivere un appuntamento di grande valore artistico, culturale e religioso sarà un’ occasione unica.