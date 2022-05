Mittelyoung si sposta a Gorizia per la giornata finale

La giornata conclusiva di Mittelyoung si sposta da Cividale del Friuli al palcoscenico del Teatro Verdi di Gorizia con due spettacoli. Non è solo un cambio di luogo, ma è il primo passo di un percorso cruciale che porterà il Friuli Venezia Giulia all’appuntamento internazionale di GO!2025 Nova Gorica · Gorizia capitali della cultura, un’occasione imperdibile di crescita e sviluppo per l’intera regione.

In tal modo, Mittelyoung rafforza ulteriormente il ruolo internazionale di Mittelfest come attore protagonista della progettualità GO!2025, palcoscenico capace di raccordare talenti, visioni e opportunità per il futuro della cultura e delle comunità e modello virtuoso di progettazione culturale condivisa e di cooperazione transfrontaliera tra paesi di confine.

Appuntamento quindi al Teatro Verdi di Gorizia alle 17 con lo spettacolo di danza 107 ways to deal with pressure, un gioco imprevisto col pubblico attraverso tutte le discipline di danza e circo come acrobatica e giocoleria che prevede una lista 107 modi per gestire lo stress: sarà il pubblico a scegliere e la compagnia risponde. Alle 20.30 gran finale con la musica di Vacation from love, un concerto dolce amaro che mescola i suoni pop, rock, jazz e folk in un mix molto coinvolgente.

Biglietti in vendita in loco un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, oppure online.

Il programma di domenica 15 maggio

Alle 17 – 107 WAYS TO DEAL WITH PRESSURE, danza, Lituania - Teatro Verdi di Gorizia. In questo spettacolo saremo in tre in uno spazio, comunque troppo piccolo per noi. Voi ci guarderete e noi vi guarderemo. Avrete delle aspettative, cercheremo di essere all'altezza. Presseremo mani, teste, corpi, oggetti. Abbiamo 107 modi diversi per affrontare la pressione.

Alle 17.30 - Incontro con gli artisti - Caffè Teatro, Corso Italia 1, Gorizia con Cuma Kollektiv e Kanta Company.

Alle 20.30 – VACATION FROM LOVE, Prima nazionale, musica, Germania – un concerto racconto della dolceamara vita on the road di un cantante e la storia d'amore con la sua band. In una miscela di musica dal vivo, drag performance e danza, le norme sociali, relazionali e di genere vengono messe in discussione con umorismo e onestà. Lo spettacolo, selvaggio, inquietante ma divertente, ragiona sul bisogno di assaporare la vita in tutte le sue sfumature, senza i limiti dettati dalle convenzioni sociali.