Modular presenta Disco Paradiso: Budino e Andrea Gemolotto

Sabato 22 febbraio in Astro arriverà una delle realtà più importanti del dub/reagge a livello mondiale. Stiamo parlando degli Zion Train, gruppo dub dal 1988 capitanati dal producer e dub master Neil Pearch. Con il loro sound potente e ipnotico, hanno prodotto 25 album, e tour in tutto il mondo sono pionieri del genere e tutt’oggi grande fonte di ispirazione per chiunque voglia avvicinarsi alla musica elettronica e al dub.



Per la serata all’Astro Club, Michela Grena (cantante dei Wicked Dub Division) avrà l’onore di condividere il palco con dj Pearch dopo diverse esperienze che negli ultimi anni l’hanno vista essere parte dell’organico Zion Train in molte importanti occasioni, tra cui l’HeartBeat Festival a Gutalajara – Messico, Germany Tour 2016, Uprising Festival 2017 e il ZT30# Tour italiano per il trentennale della band. Nella stessa occasione parteciperà anche il concittadino Paolo Baldini, produttore e figura di spicco della scena dub italiana e non solo.



Tessera Federitalia obbligatoria, è previsto un contributo, per chi arriva prima delle 23 si applicherà uno sconto.