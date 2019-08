Molinetti e Andri, viaggio nell'Europa dell'Otto e Novecento a Villa Chiopris

Il violino di Lorenzo Molinetti e il pianoforte di Matteo Andri saranno protagonisti di un nuovo prestigioso appuntamento del festival internazionale di musica e territorio Nei Suoni dei Luoghi. Domani, martedì 6 agosto alle 20.45, nello splendido contesto di Villa Chiopris, a Chiopris Viscone in provincia di Udine, andrà in scena un autentico viaggio musicale che arricchirà di suoni e atmosfere dell’Otto e Novecento europeo la splendida residenza nobiliare, che torna ad ospitare la rassegna. Il concerto, a ingresso libero, si inserisce nel calendario della 21° edizione di Nei Suoni dei Luoghi, organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, con il sostegno di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Per consultare il calendario completo di Nei Suoni dei Luoghi visitare il sito www.neisuonideiluoghi.it

Violino e pianoforte per un viaggio musicale nell’Europa dell’Otto e del Novecento tra Germania, Spagna e Francia, tra Sonate e tempi di danza caratteristiche di ciascuna nazione nell’estro compositivo di Beethoven, di De Falla nella versione del violinista Kreisler, del modernista Poulenc e di Saint-Saëns nelle influenze di un altro celebre violinista, Pablo de Sarasate. Grandi interpreti per pagine cameristiche intense dove il folklore si fa vigoroso nell’espressione di sentimenti contrastanti. Dalla sonata concertante piena di spirito d’ispirazione mozartiana, a quella tragica del francese nata sotto gli influssi della Seconda Guerra Mondiale, fino alle danze di Spagna, al rondò francese e all’habanera di origine cubana di Ravel. Dopo il concerto avrà anche luogo una degustazione di prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia.

In un’oasi di pace a ridosso delle verdi colline del Collio si trova Villa Chiopris, un’antica tenuta nobiliare che fino alla fine del secolo scorso fu di proprietà degli Hausbrandt, la grande dinastia triestina di produttori di caffè. Trasformata in ospedale militare durante gli anni della prima guerra mondiale, per le sue dimensioni e per la sua favorevole ubicazione, oggi Villa Chiopris è stata riportata al suo antico splendore dalla famiglia Livon.

Prossimo appuntamento con Nei Suoni del Luoghi venerdì 9 agosto con il concerto del violinista serbo Stefan Milencovich e del pianista Simone Soldati a Villa Bresciani Attems Auersperg di Cervignano del Friuli. Inizio ore 21.00, per info www.neisuonideiluoghi.it