Mondofuturo, alla scoperta della fantascienza cinese con Francesco Verso

Giovedì 22 aprile alle 14 sarà lo scrittore Francesco Verso l'ospite del nuovo appuntamento di MONDOFUTURO: il ciclo di incontri che dai canali social del Trieste Science+Fiction Festival ci porta dentro e fuori gli schermi, nei laboratori di ricerca, tra le pagine di libri e fumetti, e sui set cinematografici per interrogarci su questo inedito presente e sul futuro, nostro e del pianeta.



Questa volta MONDOFUTURO si avventura alla scoperta della fantascienza cinese.



Francesco Verso, scrittore due volte premio Urania, editore, mediatore culturale e massimo esperto italiano di fantascienza orientale, ci porterà oltre i confini anglofoni ed europei della fantascienza. Ci guiderà nella via della seta della fantascienza, che grazie alla sua una piccola ma coraggiosa casa editrice – Future Fiction – sta cercando di far conoscere sul territorio nazionale.



Storie che esplorano le relazioni tra gli esseri umani e la tecnologia, le mutevoli trasformazioni dell’identità personale e dell’organizzazione sociale, l’incontro/scontro tra l’umanità e la scarsità o l’abbondanza di risorse: visioni che scrutano in ogni futuro possibile.



, lo scrittore Francesco Verso dialogherà con il giornalista Fabio Pagan di questo e altro, regalandoci storie di un MONDOFUTURO tutto da scoprire, incredibilmente ricco di sorprese e che troppo a lungo è rimasto inesplorato.