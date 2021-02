Mondofuturo approda su Marte

Un giorno anche noi arriveremo su Marte? Giovedì 25 febbraio, alle 14, Mondofuturo offrirà un assaggio, con il ciclo di incontri e interviste online organizzato dal Trieste Science+Fiction Festival. É l’astrofisico dell'Inaf e divulgatore Luca Perri, dal canale Youtube del Festival della fantascienza, l’ospite del terzo appuntamento di Mondofuturo 2021.



Un incontro spaziale all’insegna del Pianeta Rosso: dall’attuale missione Mars 2020 ai tanti modi in cui Marte ha alimentato l'immaginario popolare tra libri e film che hanno segnato la storia della fantascienza.



Luca Perri dialoga con Fabio Pagan e insieme ci porteranno su Marte a seguire l'impresa della sonda Perseverance. Dopo un viaggio di 470 milioni di chilometri, il rover della Nasa ha raggiunto infatti la superficie marziana e si prepara a esplorare il cratere Jezero che un tempo si ritiene ospitasse un lago: è lì che andrà a caccia di fossili molecolari, di antiche tracce di vita.



Mondofuturo 2020: un archivio di 30 incontri disponibili online

Mondofuturo è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza che nasce sulla scia degli "" del Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della Sissa - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste. Sono oltre 30 i protagonisti dell'edizione 2020 di Mondofuturo: gli appuntamenti settimanali proposti dal Trieste Science+Fiction Festival per riflettere sugli anni Venti del terzo millennio. Dalla pandemia di coronavirus alla peste di Vallescura, le interviste sono un'occasione per riflettere sulla distopia del presente, nella convinzione che la fiction sia un modo per comprendere la realtà e la scienza sia la chiave per trovare soluzioni. E allora nei 30 incontri dell'edizione 2020 di Mondofuturo siamo entrati nei laboratori di ricerca, nelle pagine di libri e dietro le quinte del web per interrogarci sul nostro futuro e su quello del pianeta. L'archivio di Mondofuturo offre agli appassionati di fantascienza e amici del Festival