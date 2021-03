Giovedì 4 marzo alle ore 14 dal canale YouTube del Trieste Science+Fiction Festival - www.youtube.com/c/MONDOFUTURO - Mondofuturo atterra al Festival di Sanremo con il quarto ospite del 2021: Alberto “Bebo” Guidetti de Lo Stato Sociale.



Si partirà da quel folle progetto di “serialità muscale” con cui la band bolognese ha partorito cinque nuovi dischi solisti in cinque settimane; passeremo per la serata delle cover di Sanremo dove proveranno a rappresentare più di 10.000 lavoratori dello spettacolo sulle note di 'Non è per sempre' degli Afterhours. Viaggeremo poi avanti e indietro nel tempo, per ripercorrere i 9 anni dall’uscita di Turisti della democrazia, per provare a capire quanto sia cambiato il panorama musicale italiano nel giro di poco tempo e per fantasticare sui concerti del futuro e su come potrebbe ripartire il mondo della musica dal vivo.



Infine ci sposteremo brevemente nel campo letterario per parlare di Fantastico!: una rivista di racconti, indipendente e autoprodotta, nata come newsletter per appagare l'esigenza di sfuggire dalle narrazioni imbruttite presenti sui social e dalle sgrammaticature indiavolate. Di tutto questo e di molto altro discuterà alle 14 dal canale Youtube del Festival di fantascienza: è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza che nasce sulla scia degli "Incontri di Futurologia" del Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste.