Mondofuturo entra nell'universo di Mondo9

Giovedì 17 dicembre, alle 18, saranno Dario Tonani & Franco Brambilla i protagonisti dell’incontro targato Mondofuturo del Trieste Science+Fiction Festival: serie di interviste web con scienziate, ricercatori, scrittrici, esperti di new media per riflettere sul presente e proiettarsi nel futuro.



L'autore Dario Tonani e l'illustratore Franco Brambilla dialogano con il giornalista Fabio Pagan e ci proiettano nell'universo di Mondo9.



Un misterioso pianeta desertico solcato da immani navi metalliche su ruote che vagano da un insediamento all’altro, in guerra tra loro. Un morbo che trasforma la carne in ottone, sabbie tossiche e fiori giganteschi che si nutrono di ruggine, uomini il cui corpo serve ad alimentare le macchine. Tutto questo è Mondo9, mosaico di storie di cui è autore Dario Tonani, giornalista e scrittore, che ha prima pubblicato in ebook i quattro racconti originali, poi



raccolti in un volume per i tipi di Delos Books nel 2013 e diventati un caso editoriale dopo la pubblicazione su Urania Millemondi nel 2015 (alcuni racconti sono apparsi in inglese, il volume iniziale è stato tradotto in giapponese). A questo universo, si è aggiunto un ulterioretassello con il romanzo "Naila di Mondo9”, in Oscar Mondadori con la copertina e la “Miscellanea Enciclopedica di Mondo9” illustrate da Franco Brambilla: il pluripremiato artista milanese, autore ufficiale delle cover di Urania dal 2000, ha interagito strettamente con l’autore, tanto che ormai non sarebbe più possibile leggere i racconti di Tonani senza il supporto visivo delle rugginose e titaniche macchine forgiate dalla fantasia di Brambilla.A gennaio 2021 “Naila di Mondo9” sarà ristampato su Urania “Jumbo”, prima opera di autore italiano a comparire nella prestigiosa collana da edicola che, come recita lo strillo di copertina, ospita “Grandi romanzi in edizione integrale”.Dell'immaginario di questa saga fantascientifica italiana si parla giovedì 17 dicembre alle 18 dalla pagina Facebook del Festival della Fantascienza di Trieste: https://www.facebook.com/TriesteScienceFictionDario Tonani: https://www.dariotonani.it/dario/Franco Brambilla: https://francobrambilla.comhttps://www.sciencefictionfestival.org/mondofuturo/è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza ispirato dagli “Incontri di Futurologia” del Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.E sempre con la siglasono state organizzate due maratone di incontri nell'ambito dell'edizione 2020 del Trieste Sciece+Fiction Festival