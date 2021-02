Mondofuturo presenta Andrea Lorenzon

Giovedì 18 febbraio, alle ore 14, sul canale youtube del festival della fantascienza Mondofuturo, appuntamento con il ciclo di incontri e interviste online organizzato dal Trieste Science+Fiction Festival.

Ospite del secondo appuntamento del 2021 Andrea Lorenzon, l’autore di Cartoni Morti, dal canale Youtube del Festival di fantascienza (www.youtube.com/c/MONDOFUTURO).

Il suo canale YouTube conta 1 milione e duecentomila iscritti e le sue storie riscuotono milioni di visualizzazioni. “I miei non sono cartoni animati, sono cartoni morti”. Storie semplici che fanno ridere e pensare: “cartoni scomodi”, “di un certo spessore”. Come il video “Vaccino: i dubbi più grossi” di cui l’autore dice “ho cercato di usare le informazioni date dagli enti per la salute per rispondere ai dubbi più ricorrenti che leggo sui social”.



Ma come nasce Cartoni Morti e come nascono le sue storie animate? Di questo e altro discuteràalle 14.Mondofuturo continua, con il divulgatore scientifico(BeccoGiallo Ed.).è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza che nasce sulla scia degli “Incontri di Futurologia” del Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste.. Dal “Contagio” di Paolo Giordano a “Contagion” di Steven Soderbergh, dalla pandemia di coronavirus alla peste di Vallescura, le interviste sono un’occasione per riflettere sulla distopia del presente, nella convinzione che la fiction sia un modo per comprendere la realtà e la scienza sia la chiave per trovare soluzioni. E allora nei 30 incontri dell’edizione 2020 di Mondofuturo siamo entrati nei laboratori di ricerca, nelle pagine di libri e dietro le quinte del web per interrogarci sul nostro futuro e su quello del pianeta.Dagli astronauti Luca Parmitano e Umberto Guidoni alle scrittrici Loredana Lipperini e Chiara Valerio, dai Manetti Bros all'astrofisico Amedeo Balbi, dalla scienziata Barbara Mazzolai alle divulgatrici Licia Troisi e Roberta Villa, dal filosofo Telmo Pievani all’indagatore dei misteri Massimo Polidoro: l’archivio di MONDOFUTURO offre agli appassionati di fantascienza e amici del Festival un viaggio tra fiction e realtà.