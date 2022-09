Monfalcone, al via il Festival della Danza

Si aprirà a Monfalcone venerdì 16 settembre l’ottava edizione del Festival della Danza: fino a domenica, tre giornate dedicate al ballo, che trasformeranno il centro città in un grande palco per le oltre trenta scuole di danza che si esibiranno.

Venerdì alle 18.30 in Piazza Unità d’Italia l’inaugurazione del Festival – che quest’anno vedrà promuovere e valorizzare quella realtà duramente colpita dagli incendi degli scorsi mesi con coreografie, letture e performance artistiche in tema “Il Carso sono Io” – aprirà con una dedica speciale al nostro Carso: il Ballet Club diretto da Monica Artino si esibirà con lo spettacolo di danza e musica “Belle arti - La rinascita” insieme all’Orchestra d’archi dell’Associazione Culturale e Musicale di Farra d’Isonzo diretta da Annalisa Clemente, in una performance emozionante e coinvolgente. A seguire, il Club Diamante con lo spettacolo Animals will save the world.

Nelle mattinate di sabato e domenica saranno protagoniste le Masterclass, quest’anno dei veri e propri laboratori coreografici da cui nasceranno alcuni degli spettacoli che saranno presentati nella serata conclusiva del Festival, domenica al Teatro Comunale.

Al Palasport di via Rossini, sabato e domenica Martina Nadalini e Roberto Carrozzino proporranno un Laboratorio Coreografico Modern per i ragazzi Over 12 dalle 9 alle 11 e per i bambini tra 8 e 11 anni dalle 11.30 alle 13.30. Nella Sala Polifunzionale Don Foschian di Largo Isonzo, appuntamento sabato con Monica Artino e il laboratorio di Danza Classica Over 14 dalle 9.30 alle 11 e con la lezione di Contemporary Over 16 di Marco Laudani dalle 11.30 alle 13. Domenica, Lezione Contemporary per i ragazzi da 12 a 15 anni con Marco Laudani dalle 9.30 alle 11, mentre per gli Over 12 lezione Hip Hop con Kevin dalle 11.30 alle 13.

Nel centro di Monfalcone oltre trenta scuole si esibiranno con coreografie di danza classica, contemporanea, moderna, avvolgendo in un’atmosfera danzante i luoghi più suggestivi di una città che in occasione della kermesse artistica proporrà anche tante vetrine allestite in tema danza e molteplici proposte di menù dedicate al Festival dai bar e ristoranti locali.

Sabato 17 settembre, alle 11 in piazza Unità d’Italia aperitivo con la danza, con Giorgio Rivari e ASD Dance & Fit Academy di Gorizia e Human dance Technique.

Dalle 15.30 partiranno le esibizioni delle Scuole di danza: in Piazza Falcone e Borsellino sarà la volta di Artedanza di (Monfalcone), Prima Fila Swing (Monfalcone), Salice Verde (Trieste), Ventaglio (Trieste), Elisa Cecchini (Turriaco), Il Nuovo Centro Danza (Monfalcone), Moonflower Tribal Dance (Ronchi dei Legionari); in Piazza Unità d’Italia balleranno invece le scuole Superfly (Turriaco), ASD Cenacolo Arabesque (Ronchi dei Legionari), Elever Contatto Danza (Cormons), Movartex (Gorizia), Coppelia (Monfalcone), Il Metropolitan (Trieste).

Tante le esibizioni itineranti che abbracciano e danno vita alle vie del centro, da Piazza Cavour a Corso del Popolo, dalla Piazza a Via IX Giugno, con le performance del Club Diamante, i balli di gruppo della scuola Artedanza (Monfalcone), le esibizioni delle scuole Movimento Espressivo (Pieris) e ASD Prima Fila (Monfalcone) e i balli country dell’Associazione Country Dance Iron Boot (Cervignano del Friuli).

L’appuntamento conclusivo della giornata di sabato è alle 20.30 al Teatro Comunale, con il Gala di Danza: ancora esibizioni, interviste e ospiti speciali, insieme alle tanto attese premiazioni dei giovani talenti. Ospiti della serata i ballerini e coreografi Martina Nadalini e Roberto Carrozzino.

Domenica 18 proseguono nel pomeriggio le esibizioni delle Scuole di Danza: dalle 15.30 Viento Flamenco (Udine), Annalisa Danze (Trieste), L’Ensamble (San Pier d’Isonzo), Circolo Noi San Giuseppe (Monfalcone) in Piazza Falcone e Borsellino; Ele Dance (Trieste), Axis Danza (Udine), Dance & Fitness Academy, (San Vito di Fagagna), The Lab Formazione Danza (Staranzano) e Tersicore (Monfalcone e Gorizia) in Piazzetta Unità d’Italia.

La street dance itinerante dei ballerini di Ily Dance di Monfalcone e la Milonga di Dance Academy Nueva Clave di Gradisca d’Isonzo si esibiranno invece tra le vie del centro città.

Grande finale di questa ottava edizione del Festival della Danza alle 19.30 al Teatro Comunale di Monfalcone, con l’esibizione delle coreografie elaborate nelle Masterclass, i Concerti di Balletti e le esibizioni curate di Axix Danza di Udine e Ily Dance di Monfalcone.

Il Festival della Danza è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monfalcone, insieme alle oltre trenta Scuole di Danza del territorio regionale, ai rioni, alla Consulta Cultura, alle Associazioni di categoria Ascom, Vivacentro, Confartigianato, CNA e ai professionisti del settore.

In caso di maltempo gli spettacoli e le esibizioni si terranno presso il Teatro Comunale di Monfalcone, Corso del Popolo 20.