Monfalcone, al via la rassegna di Concerti per Organo

Primo appuntamento per la rassegna di “Concerti per Organo” 2022 - 2023, domani, 8 dicembre, alle 16, nel Duomo Sant’Ambrogio.

La Stagione Musicale del Teatro Comunale esce dalla sala di Corso del Popolo e prosegue con il primo appuntamento della collaudata rassegna “Concerti per organo”: quattro appuntamenti a ingresso libero in programma al Duomo di Monfalcone, alla Chiesa Marcelliana e alla Chiesa SS. Nicolò e Paolo. Protagonisti della rassegna sono Raimondo Mazzon (8 dicembre), l’Ensamble Barocco Tiepolo, composto da Manuel Tomadin all’organo, Diego Cal alla tromba e Abramo Rosalen al basso (29 gennaio), Nicolò Sari (12 marzo) e, a chiudere la rassegna, il Coro Polifonico Antonio Foraboschi diretto da Roberto De Nicolò con Daniele Toffolo all’organo (24 aprile).

Ad aprire la rassegna, domani alle 16 nel Duomo di Monfalcone, sarà Raimondo Mazzon, giovanissimo talento nato a San Donà di Piave nel 2001, che ha studiato pianoforte, organo e clavicembalo a Venezia e Padova proseguendo gli studi prima a Milano poi a Salisburgo, Imola e Vienna. A 12 anni ha debuttato all’organo per l’apertura del festival di Salisburgo e ad oggi ha preso parte a stagioni musicali in tutta Europa ottenendo fin dalla più giovane età primi premi in diversi concorsi internazionali, condividendo il palco con professionisti di fama mondiale. Eseguirà brani di Peeters, Reger, Boëllmann, Bossi, Widor, Bunk e Manari.

Ingresso libero. Informazioni: Ufficio Teatro 0481 494369 / teatro@comune.monfalcone.go.it