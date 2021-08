Monfalcone Estate festeggia i 40 anni di MTV

Prosegue con successo la rassegna Monfalcone Estate promossa dal Comune di Monfalcone e per il fine settimana di Ferragosto propone un ricco programma, dedicato alla musica e all’intrattenimento, nel rispetto delle recenti normative anti Covid:



Sabato 14 agosto, in Rocca, alle 18.00, Tramonto d’estate, con OTORONGO TRIO: Denis Biason - Chitarra elettrica, Banjo & elettronica; Giorgio Pacorig - Fender piano, Moog & elettronica: Daniele D’Agaro - sax & clarinetti. Prenotazione al numero 3346000121 o via mail a booking@comune.monfalcone.go.it.



Sempre sabato 14 agosto, in piazza della Repubblica, alle 21.00, “1981-2021: MTV anniversary show”, a cura della Scuola CAM Arte Musica.

Dal vivo, le canzoni più celebri, i video più famosi, lanciati sugli schermi che ricreeranno le atmosfere degli anni ’80, ‘90 e 2000, con video storytelling e tante sorprese sul palco allestito in perfetto stile MTV. La grande musica eseguita da Cindy&The Rock History, lo storytelling del celebre "RockHistory suona la storia", tutto sotto l'esperta regia di Marino Cecada.



Info e prenotazioni: +39 331 7944129Domenica 15 agosto festeggeremo Ferragosto con il Marina Julia Summer Festival – Special Edition, che si prefigge di portare in riva al mare uno spettacolo speciale. A distanza di un anno dalla prima edizione, l’obiettivo del Comune di Monfalcone è di rinnovare un grande momento di intrattenimento: uno show a 360 gradi di ballo, canto, luci, laser volanti e video proiettati nel led wall che animeranno Marina Julia per una notte, come nelle migliori tradizioni delle feste estive.Il programma della serata si apre con un pre-show direttamente sulla spiaggia, dalle ore 16 alle ore 21. Ad aprire le danze, fino alle ore 18, ci sarà il noto dj Enzo Zippo, a seguire Doroty Princess, istruttrice reggaeton/zumba molto apprezzata nel mondo del fitness che terrà uno stage di raggaeton accessibile a tutti, a concludere l’intrattenimento in spiaggia, ci saranno due ore no-stop di musica con il dj Alex DB, che mixerà i brani accompagnato dalla vocalist e cantante Tyna Ze (vincitrice della 5a Edizione del premio Casa della musica nella sezione interpreti).Lo show avrà il suo inizio ufficiale alle 21.30, sulla scalinata di Marina Julia, con il susseguirsi di suggestive performances ballate e cantate dal vivo da grandi artisti, la maggior parte provenienti dal nostro territorio. Lo spettacolo sarà introdotto da un laser show con effetti di ultima generazione, unico nel suo genere e dal grande impatto. Successivamente si alterneranno sul palco la cantante Tyna Ze e Manolo Soldera (cantante e corista di Sanremo Young- RAI UNO, del Concerto di Natale in Vaticano-MEDIASET). Per i giovanissimi confermato il rapper Yane, artista polivalente tra gli esponenti hip hop e rap più famosi del panorama locale (presente nel 2014 al Talent Show X Factor).Tra una performance canora e l’altra, si potrà assistere alle evoluzioni del corpo di ballo formato appositamente per l’occasione e composto da professionisti e campioni del mondo della danza. Tra i ballerini ci saranno alcuni elementi di una tra le "crew" del nostro territorio più conosciute, gli "Effetti Collaterali".Hanno vinto tantissime gare e hanno partecipato a diversi videoclip e programmi televisivi importanti (Italia’s Got Talent e Wind Music Awards per esempio).Nello specifico ci sarà Ilenia in arte "K-jem", nota coreografa e ballerina di hip hop che ha affiancato pionieri della cultura street, ora direttrice artistica della sua scuola di danza Ilydance StudioKevin Zuzek, ballerino e coreografo, membro assieme a Veronica D’Acunto in arte "Real" di diverse realtà internazionali del Waacking e del Voguing. Tra le più importanti: l'Iconic House of Ninja dove Kevin e Veronica rappresentano l’Italia tra i migliori ballerini del mondo.E infine Sandro, in arte "Hitch", ballerino e coreografo di hip hop e floorwork, spesso chiamato come ospite speciale ad eventi di danza in Italia.In base al D.L. DEL 22/07/2021, l’accesso a tutti gli eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde “Green Pass” e/o esito negativo del test molecolare o antigenico rapido e di un documento di identità.