Montenars celebra il centenario di pre Checo Placereani

Il 30 novembre 2020 pre Checo Placereani avrebbe compiuto cent’anni. Con qualche mese di ritardo, a causa dell’emergenza sanitaria, l’associazione Parcè No? e l’Ecomuseo delle Acque, in collaborazione con il Comune di Montenars e la Pro Montenars, organizzano uno spettacolo “tra musica e parole” dedicato al prete scomodo. L’evento, dal titolo “No vê pôre di vê coragjo”, avrà luogo sabato 2 ottobre alle 20.30 a Montenars nel centro polifunzionale di Borgo Isola. Sarà un omaggio all’intellettuale friulano: verranno ripercorse le tappe della sua vita, con la musica alternata a letture narrative e poetiche, di e su Pre Checo e di altri autori che hanno affrontato i temi a lui più cari. Accesso con green pass, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (338 7187227, info@ecomuseodelleacque.it).



Francesco Placereani è stato una delle grandi figure del Friuli del Novecento: uomo di grande cultura, sacerdote, teologo, insegnante, valente oratore, friulanista, protagonista di numerosi avvenimenti culturali, linguistici e politici. Ma è stato soprattutto un anticonformista, un eterodosso, schietto, irriducibile, ostinato, animatore e pure grande trascinatore: diplomazia e mediazione non facevano parte del suo dna. L’Ecomuseo gli aveva dedicato nel 2016, per il trentennale della morte, un “cantiere del paesaggio” realizzato a margine del suo amatissimo roccolo, ricostruendo un muro in pietra a secco funzionale alla potatura dell’uccellanda.