More than jazz, a Udine il giovedì d'estate è jazz

Anche quest’anno Udine non farà mancare a tutti gli appassionati (e non solo) la grande musica jazz. E, novità di quest'anno, tutti i concerti si terranno sempre all'aperto, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19.



È tutto pronto per l'edizione 2020 di More Than Jazz, il festival che riporterà in città i colori, le emozioni e le suggestioni non solo del jazz, ma di tutte quelle variegate sfaccettature che la musica in generale, anche quella improvvisata, è capace di regalare.



Il programma e gli attesi ospiti che animeranno per ben due mesi il cuore del centro cittadino verrà illustrato

Clicca qui per il programma completo: https://simularte.it/more-than-jazz-2020/