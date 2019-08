Morricone, omaggio a musiche da Oscar

Dopo il doppio sold out a Udine, arriva a Lignano Sabbiadoro mercoledì 21, all’Arena Alpa Adria, The Legend of Morricone, il sentito omaggio dell’Ensemble Symphony Orchestra alle opere del grande maestro italiano. Lo speciale concerto-tributo, diretto da Giacomo Loprieno, è incentrato sulle musiche da film di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, autore di 500 colonne sonore, con 70 milioni di dischi venduti, sei nomination e due Oscar, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro. Un viaggio tra melodie rimaste nella memoria collettiva di intere generazioni, con una formazione di primissimo livello che vede, come solisti, il violoncellista Ferdinando Vietti e il trombettista Stefano Benedetti, oltre agli ospiti: il soprano Anna Delfino e il violinista del Cirque du Soleil, Attila Simon e l’attore Matteo Taranto.