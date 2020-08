Morricone, Fellini e Sordi, tre geni da celebrare

Ennio Morricone. Federico Fellini. Alberto Sordi. Tre geni da celebrare, a cui fare una dedica affettuosa da condividere con tutti gli amanti del cinema. Ecco quindi questo weekend di Ferragosto due appuntamenti imperdibili presso l’arena del Giardino Loris Fortuna! Sabato 15 agosto alle ore 21.15 sul grande schermo La classe operaia va in paradiso in una nuova versione digitalizzata. Il capolavoro di Elio Petri, vincitore del festival di Cannes nel 1971, sarà l’occasione per riascoltare le note del maestro Morricone in una delle pagine più significative del cinema italiano!

Per festeggiare l’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini e Alberto Sordi, invece, domenica 16 agosto alle 21.15 sarà la volta de Lo sceicco bianco, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Fellini già al suo secondo film ci regala un’immagine memorabile: l’apparizione sull’altalena del bianco sceicco Alberto Sordi, divo divino solo sulla carta dei fotoromanzi e sintesi della sua poetica!

