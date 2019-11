Moses Boyd a Sacile per Il volo del jazz

La quindicesima edizione de Il volo del jazz torna con due appuntamento ravvicinati, il primo sabato 9 novembre, quando la rassegna, ideata da Circolo Controtempo, con la direzione artistica di Loris Nadal, ospiterà alle 21 sul palco del Teatro Zancanaro di Sacile Moses Boyd, leader degli Exodus.



Talento fra i più promettenti della sua generazione, è una delle stelle nascenti della scena jazzistica londinese: a soli 27 anni è già vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il “Parliamentary Jazz Award” come miglior musicista jazz emergente del 2016. È il musicista che sta guidando la rinascita del jazz britannico con le sue sottili ma prodigiose capacità di suonare la batteria e il suo lavoro di produzione. Batterista, compositore, produttore e musicista elettronico, Moses Boyd porterà una ventata di aria nuova, frizzante e gli echi del sound che permea la scena jazz inglese. “Vedo il jazz come un modo di approcciare le cose in modo creativo”, dice il giovane batterista. I suoi idoli sono batteristi come Philly Joe Jones, Roy Haynes, Ed Blackwell e Tony Allen.



Primo degli appuntamenti con i quali Il volo intreccia la rassegna Gli occhi dell’Africa, condividendone gli obiettivi – valorizzare la ricchezza di cui sono portatori popoli e culture diverse – martedì 12 novembre, alle 21 a Cinemazero di Pordenone, ecco, dal Ghana, Kweku Sackey, anche noto come K.O.G, e la sua Zongo Brigade, formazione composta da otto elementi che mischiano afrobeat, soul, funk, rock e reggae per creare un suono totalmente originale racchiuso in un progetto definito rivoluzionario.



Il Volo del Jazz è promosso da Controtempo con Città di Sacile – Assessorato alla Cultura, con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Fondazione Friuli, special partner Fazioli e Cinemazero con la rassegna Gli occhi dell’Africa, in collaborazione con la Diocesi di Concordia Pordenone.