Motta sul palco del Capitol di Pordenone

Sabato 2 aprile sul palco del Capitolo di Pordenone salirà Motta che torna in tour nei principali club d’Italia con il set in full band, per presentare dal vivo il suo percorso musicale iniziato, come solista, nel 2016 con l’album d'esordio “La Fine dei Vent’Anni” (Premio Speciale PIMI per il migliore album d’esordio, Targa Tenco come miglior opera prima), proseguito nel 2018 con “Vivere o morire” (Targa Tenco per la categoria miglior disco in assoluto) e nel 2021 con “Semplice”, il suo terzo album.



Sul palco si esibiranno con i brani di Semplice - energici e potenti - e tracce dei dischi precedenti, divenuti grandi classici, riportando l'emozione della musica dal vivo. Lo spettacolo dal vivo di Motta è senza ombra di dubbio uno degli show live più acclamati da pubblico e critica e il cantautore è impaziente di tornare nei locali che rappresentano, per lui, quasi un ritorno a casa. Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), saliranno sul palco Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti ( basso/violoncello).



“Manca poco all’inizio del tour e non avete idea di quanta voglia ho di vedervi e di farvi vedere quanto mi è mancato tutto questo - dice Motta -. Quello che vedrete sarà la sintesi di questi 5 anni assurdi fatti di canzoni e fragilissime convinzioni che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi. Quello che succederà dopo non lo so. Ho imparato a non essere troppo di sicuro ne di quello che faccio ne del futuro. Quello che so è che cambiare idea sulle cose mi ha sempre tenuto in movimento e che le canzoni mi hanno sempre salvato e continueranno a farlo”.Per Motta questo non sarà sicuramente l’ultimo tour, con questa formazione e con questo spettacolo, ma qualcosa nel futuro cambierà e dunque questa è un’occasione importante per poter vedere, anzi per potersi accorgere bene, di quello che è accaduto negli ultimi cinque anni di musica di Francesco Motta.