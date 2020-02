Mozartiade al Verdi di Trieste

Ritorna in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste Mozartiade (ovvero Bastiano e Bastiana), il “Singspiel” in un atto K. 50: da martedì 18 febbraio (alle 11.00 e alle 17.00), con numerose repliche fino a domenica 1 marzo (anche doppie rappresentazioni), nella sala del Ridotto.

Su libretto di Friedrich Wilhelm Weiskern e Johann Andreas Schachtner da Le devine du village di Jean-Jacques Rousseau, con musica di Wolfgang Amadeus Mozart, Mozartiade è proposto nella nuova orchestrazione a cura di Marco Taralli e Paola Magnanini, la traduzione e versione ritmica di Andrea Binetti e Roberto Gianola. Maestro Concertatore e Direttore, Roberto Gianola; regia, scene e costumi di Andrea Binetti. Personaggi e interpreti: Bastiana, Rinako Hara; Bastiano, Motoharu Takei; La Regina, Nina Dominko; Cola, Andrea Binetti.

Biglietto intero: 10 euro; ridotto under 18 e scuole: 5 euro



“Mozartiade” – spiega Andrea Binetti – “è ambientato in uno scenario di totale invenzione, senza tempo, strappato dal settecento classico e riportato in un mondo onirico, da favola, quasi surreale vissuto da strani personaggi il cui unico leit motiv è la bizzarria unita alla magia. I protagonisti interagiranno con il pubblico, rendendolo partecipe delle varie emozioni e coinvolgendolo in alcuni momenti scenici, come la vestizione del mago e la creazione del filtro d’amore”.



L’operazione voluta dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi è per i giovanissimi un’occasione per avvicinarsi alla “musica seria” con uno spettacolo che ha la giusta leggerezza e che soprattutto li rende protagonisti attivi, facendoli vivere la magia della musica e partecipare al meraviglioso “gioco del Teatro”.In questo nuovo allestimento della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con Orchestra e Tecnici della Fondazione, per la Stagione “Sempre più Verdi. Da 0 a 100… & più”, Marco Taralli ha cercato di creare un grande divertimento di teatro musicale prendendo come base di lavoro lo spartito del Bastiano e Bastiana di Mozart e realizzando una rielaborazione musicale con una nuova orchestrazione, rimanendo assolutamente fedele alla struttura mozartiana, cercando di tradurre il gioco creato da Mozart con gli stilemi propri settecenteschi in una lingua più aderente alla nostra “modernità”.