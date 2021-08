Muja Buskers, un avvio da tutto esaurito

Sono stati i Magda Clan, con uno show da tutto esaurito, a dare il via sabato 21 agosto alla quinta edizione del Muja Buskers, il festival di artisti di strada e circo contemporaneo che ogni anno riempie le piazze di Muggia.



Pubblico distanziato e rispettate tutte le misure di sicurezza anti-Covid-19 attualmente in vigore. Gli spettacoli continueranno fino al 29 agosto, con un ricco calendario, che comprende anche laboratori gratuiti per i bambini.



La prenotazione è sempre obbligatoria per tutti gli eventi, su http://www.mujabusker.com. Tra gli appuntamenti da segnalare nel prossimo week end Cia Soralino con In Box, circo contemporaneo che stupirà il pubblico utilizzando in modo originale i cartoni, tra equilibrio e giochi inaspettati. E Paradise Shuttle, come in ogni edizione del festival, anche quest’anno verrà proposta una creazione originale, prodotta proprio per il Muja Buskers Festival. Protagonisti saranno sei allievi della Flic scuola di circo, che daranno vita, in scena, al loro paradiso, traendo ispirazione dal Paradiso dantesco, trasportando tutti in un mondo immaginario e celestiale. Sono Ana María Alcocer Carrillo, Silvia Cunsolo, Marcos Gonzalez Franco Alva, Caroline Wuttke, Eleftheria Lito Sarrigiannidou, Gioia Galoforo e Agata Garbuio. Aiuto regia: Claudio Colombo, sguardo esterno: Alessandro Maida, regia: Riccardo Strano.



Il festival è organizzato come sempre dall’associazione Sparpagliati, insieme al Comune di Muggia, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia. La direzione artistica è di Riccardo Strano.