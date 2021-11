Mulholland Drive di David Lynch torna al cinema

In occasione del ventesimo anniversario della sua uscita nelle sale, Mulholland Drive di David Lynch torna a Cinemazero da lunedì 22 a mercoledì 24 novembre in una nuova versione restaurata, con due proiezioni in lingua originale (lun. 22 e mer. 24 alle 21.30).



Mulholland Drive, uno degli indiscussi capolavori della fase matura dell’arte di David Lynch, nonostante e forse proprio attraverso l’ormai celebre ‘enigmaticità’ della sua struttura, possiede tutti gli ingredienti del ‘romanzo dell’‘abbandono’, esaltati da un’atmosfera noir. Comunque si voglia rendere conto della trama del film, risulta sempre più chiaro, via via che il film procede verso la sua conclusione (o retrocede, se si preferisce, verso il suo punto di partenza), che Lynch ha immaginato uno spazio onirico, o uno spazio immaginale, muovendo da una catastrofe sentimentale, dalla perdita di un Eden amoroso.



Un capolavoro che a distanza di 20 anni lascia ancora stupefatti gli spettatori che, proprio per la natura intrinseca del film, faticano a comprenderne il senso completo, lasciando ogni volta un senso di intrigo e mistero.Proprio per questo, per cercare di districare i nodi più ostici di Mulholland Drive, Cinemazero inaugura Il maestro al microscopio, un nuovo format per conoscere e analizzare i film più iconici della storia del cinema.Mulholland Drive, infatti, è uno dei film capitali del XXI secolo, autentico enigma irresolubile in cui convivono mitologia (anche cinematografica), psicoanalisi, esoterismo e filosofia. Per questo il maestro al microscopio è una sorta di analisi critica, in cui il capolavoro del regista americano sarà analizzato in ogni suo aspetto con l’aiuto di sequenze proiettate su grande schermo. Non con la presunzione di risolverne il mistero, ma con l’ambizione di renderlo ancora più intrigante.Per tutti coloro che presenteranno in cassa il biglietto di uno spettacolo di Mulholland Drive utilizzato o da utilizzare l’ingresso è gratuito. Per chiunque desideri partecipare soltanto all’incontro, il costo della lezione è di 3 euro.Prevendita attiva: www.cinemazero.it