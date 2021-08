Music & Taste for Sportland presenta Dante Pop - Groove On Tour

Terzo appuntamento di “Music & Taste for Sportland” a Nimis: sabato 7 agosto alle 21 presso le suggestive Rovine del Castello di Cergneu “Dante Pop - Groove On Tour”, un progetto di musica ispirata a Dante Alighieri, in occasione delle celebrazioni del settecentenario della morte.



Sotto la direzione artistica del maestro Luca Chiaravalli 12 artisti friulani da lui selezionati, hanno composto brani inediti partendo da suggestioni dantesche. Chiaravalli è un noto compositore, produttore discografico, arrangiatore e direttore d’orchestra. Ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo per le canzoni vincitrici nel 2016 (“Un giorno mi dirai” degli Stadio) e nel 2017 (“Occidentali's Karma" di Gabbani); è co-autore, produttore e arrangiatore per Bertè, Ramazzotti, Nek, Turci; ha partecipato alla scrittura di brani di Renga, Pausini, Le Vibrazioni. Inoltre vanta collaborazioni con Antonacci, Il Volo, Noemi, Amoroso, Pezzali, Oxa, Hooverphonic, e molti altri.



Durante la serata a Cergneu, per la prima volta verranno presentati al pubblico alcuni dei brani inediti che andranno a comporre l’album che sarà successivamente disponibile su tutte le piattaforme digitali, intervallati da note cover ispirate alle tematiche del poeta fiorentino.Si esibiranno: Anastasia Zanello con il brano “Limbo”, Monica Commisso con “L'idea di me”, Gloria Corradi con “Il mistero”, Camilla Desio con “A fuoco lento”, Claudio Melchior con “Dante Pop” e Nick Eyes con “Paradiso”.La resident band è formata da Luca Zanon (piano e tastiere), Loris Venier (chitarra e voce), Caterina Licata (voce), Nicholas Morassutto (batteria), Matteo Da Ros (basso).“Dante Pop - Groove On Tour”, progetto fruibile da un ampio pubblico, fa interagire la letteratura e la musica attraverso l’uso di svariati generi come il pop, il rock, il funk e l’elettronica, senza mai snaturare l’opera di Alighieri. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sull’App Eilo e su http://goeilo.web.app.Per raggiungere la location è disponibile un bus navetta gratuito da via Verdi dalle 19:30 a mezzanotte. All’ingresso del concerto, saranno distribuiti dei box degustazione con prodotti delle “Strade del Vino e dei Sapori”, in collaborazione con PromoTurismo FVG.Sulla base del Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105, l'accesso all’evento sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti del Green Pass Covid-19: vaccinazione, guarigione da Covid-19, oppure test molecolare o antigenico rapido negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Non sarà consentito l'accesso a persone sprovviste di Green Pass.Info: livingmusic@libero.it www.facebook.com/associazionelivingmusic/