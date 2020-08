Music System Italy omaggia il grande cinema muto con lo Spilimbrass Quintet

Un vero e proprio spettacolo più che un semplice concerto. Un omaggio al cinema muto di inizio secolo scorso con l'esecuzione dal vivo delle colonne sonore di un cortometraggio giovanile di Charlie Chaplin e un altro di Stan Laurel e Oliver Hardy, più noti al pubblico italiano come Stanlio e Ollio, proiettati sul grande schermo.



A musicare dal vivo, lunedì 24 agosto alle 21 in piazza Venerio a Udine, questi due capolavori, “The Adventurer” di Chaplin del 1917 e “You're darn tootin” di Laurel e Hardy del 1928 sarà lo Spilimbrass Quintet, quintetto di ottoni formatosi nel 2003 a Spilimbergo, da qui il nome, e che annovera prime parti delle orchestre musicali più importanti d'Italia.



Sarà una serata imperdibile quella che attende il pubblico di Music System Italy, il calendario di spettacoli musicali messo a punto da SimulArte per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli. Per il penultimo appuntamento della rassegna (il calendario, infatti, si è arricchito di un'ulteriore serata in programma il 30 agosto a Ribis di Reana del Rojale), a salire sul palco stavolta di piazza Venerio anziché di piazza Libertà sarà il frizzante quintetto nato nel 2003 e formato da Gianni Dalla Turca e Fabiano Cudiz alla tromba, Andrea Corsini al corno, Antonello Mazzucco al trombone e Mario Barsotti al basso tuba.



I “magnifici cinque” s'incontrano per la prima volta ai corsi internazionali di perfezionamento musicale per strumenti a fiato, percussioni e direzione d'orchestra a fiati che si tengono ogni anno a Splimbergo, grazie all'Istituto musicale “Guido Alberto Fano”. I componenti del quintetto sono professionisti pluripremiati in diversi concorsi a livello sia nazionale, sia internazionale. Cudiz è prima tromba dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Dalla Turca suona a Teatro Alla Scala di Milano, Mazzucco all'Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, Corsini è primo corno all'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e Barsotti fa parte dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. Ognuno di loro vanta esecuzioni con i più applauditi direttori d'orchestra, quali Osawa, Metha, Muti, Abbado, Temirkanov, Maazel, Chailly, Kitajenko, Masur esibendosi con orchestre a livello nazionale e in numerose tournée in Europa, Stati Uniti e Asia. Il repertorio, decisamente vario, spazia dalle più classiche trascrizioni per quintetto alla musica leggera e folkloristica italiana, ampliando e arricchendo così l'orizzonte interpretativo del gruppo. Il tutto arrangiato ad arte per gli Splimbrass da Stan Adams, noto arrangiatore e trombonista, componente dell'Orchestra Ritmica della Rai di Roma.Tutti i concerti di Music System Italy, introdotti dal musicologo Alessio Screm, sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Biglietteria: www.simularte.it, tel: +39 0432 1482124, biglietteria@simularte.it, orario: dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19. Per evitare assembramenti all'ingresso è consigliato l'arrivo con un congruo anticipo.