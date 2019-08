Music System Japan Brass Ensemble fa tappa a Tavagnacco

Il pubblico sandanielese ha già potuto apprezzare la loro bravura. Ora sarà quello di Tavagnacco e dell'hinterland udinese a poter ascoltare dal vivo le musiche eseguite dal Music System Japan Brass Ensemble. Il progetto per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli che abbina alta offerta formativa, promozione del territorio e un ricco programma di concerti, infatti, domani, 8 agosto, alle 20.45 farà tappa al Centro Civico di Tavagnacco (Ud) in via della Madonnina.

Quattordici giovani professionisti provenienti dal Giappone, di giorno impegnati in corsi di alta formazione al seminario di Castellerio di Pagnacco insieme a molti altri studenti provenienti da Australia, Italia e Alpe Adria, si esibiranno in un concerto diretto dal Maestro Cristofoli, originario proprio di Tavagnacco, ma da anni in residenza a Tokyo dove ricopre il ruolo di prima tromba alla Japan Philharmonic Orchestra della capitale giapponese.

L'ensemble è composto da trombe, corni, tromboni e tuba e sarà impegnato in un repertorio che spazia dalla musica tradizionale per ottoni, come quella di Giovanni Gabrieli, a degli arrangiamenti come quello per il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, fino a musiche originali per gruppi da camera per quintetti o per gruppi più grandi. Un'occasione molto rara per poter ascoltare una formazione orchestrale interamente composta da giovani giapponesi.

Ma non solo, perché prima dell'esibizione, l'Associazione Italiana Giovani per l'Unesco condurrà il pubblico alla scoperta dei cinque siti patrimonio mondiale Unesco del Friuli Venezia Giulia. L'intero progetto di Music System Italy, infatti, è organizzato da SimulArte in stretta sinergia con PromoTurismoFvg e i Giovani per l'Unesco e la collaborazione del Fogolâr Furlan di Tokyo.

A Castellerio, lo ricordiamo, sarà visitabile anche una mostra di strumenti musicali delle più prestigiose aziende del mondo che non hanno voluto mancare all'appuntamento portando in esposizione le proprie creazioni.

Tutti i concerti sono a ingresso libero. Music System Italy, come ricordato, è organizzato da SimulArte, con la collaborazione di PromoTurismoFvg, e dei Comuni di Tavagnacco e di Udine e del Fogolâr Furlan di Tokyo e si avvale di un nutrito pool di sponsor come Biasin, Despar, Yamaha, Schagerl, Bach e Gewa winds, di “supporter” tecnici come Autosystem e Pro Loco di Tavagnacco e di partner come Round table, Val d'Isonzo, Musicup, Osteria di Villafredda, Mozartina, Gruppo Promozione Musicale di Paularo e Associazione musicale della Carnia, Slide & friends e Anbima.