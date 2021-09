Musica a 360 gradi al Parco di San Valentino di Pordenone per il primo weekend di settembre, grazie al calendario dell’Estate al Parco promosso dalla Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone, con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.



Mentre la rassegna si avvia al termine, dopo aver accolto il pubblico per tre mesi nel polmone verde della città, continuano le originali proposte musicali scelte dalla direzione artistica di Federico Lovato, con l’intento di avvicinare alla musica appassionati dei più vari generi, tutti ugualmente emozionanti e ricchi di spunti culturali.



Sabato 4 settembre alle 18 il cartellone presenta un nuovo appuntamento “Attorno a Dante”, proposto dall’Orchestra giovanile dei Filarmonici Friulani, con il concerto dal titolo “Donne ch’avete intelletto d’amore”, ovvero il femminino dantesco dall'eros alla grazia. Diverse e intriganti sono le figure femminili che si possono estrapolare dalla scrittura dantesca: dalle donne fiorentine che "van mostrando con le poppe il petto", a Pia de’ Tolomei, Francesca, Matelda, Beatrice fino alla Vergine Maria, "termine alto d'etterno consiglio". Mentre la narrazione si affida all’affascinante affabulazione di Angelo Floramo, la scelta musicale, invece di rivolgersi agli autori che specificamente hanno dedicato loro opere al Sommo Poeta, offre altri spunti culturali, nell’intento di porre lo spettatore nello stato d’animo, e soprattutto di ascolto, più affine a questo particolare viaggio. Ed ecco allora il “Mephisto Waltz” di Franz Liszt, adatto all’ambientazione “infernale” da cui si avvierà il cammino, per proseguire con le “Variazioni sopra un tema gioviale” di Nino Rota, una forma musicale che ben rappresenta il cuore di un innamorato, spesso mutevole, nella sua fresca leggerezza, ed infine “Nimrod” di Edward Elgar, una composizione non religiosa, ma certamente spirituale, adatta ad accompagnare verso la salvezza, la grazia, il bello. Queste partiture, ideate originariamente per pianoforte e per orchestra, sono qui trascritte per un decimino composto da un quintetto di fiati e un quintetto d’archi, la cui sonorità mantiene la varietà timbrica orchestrale, in una versione “in miniatura”.



Domenica 5 settembre, sempre alle 18, un veloce “cambio di scena” accende invece i riflettori sul palcoscenico di “Broadway”: un programma proposto dall’Ensemble dell’Orchestra San Marco con il Coro da Camera Gabriel Fauré, diretti da Emanuele Lachin, per un entusiasmante tuffo nel mondo del Musical. Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, The Queen, gli Abba sono alcuni tra gli autori che la serata intende omaggiare, passando dalle note di Jesus Christ Superstar a Evita, The Phantom of the Opera, Mamma Mia, West Side Story, Bohemian Rhapsody. Un concerto elettrizzante, ricco di emozioni, per accendere la platea ormai affezionata all’oasi verde dell’Estate musicale al Parco, senza dimenticare l’attenzione al mondo del volontariato sociale, grazie alla partecipazione dell’ANFASS onlus di Pordenone, associazione che dal 1994 gestisce il Centro “Giulio Locatelli” per le persone con gravi disabilità.Per entrambi i concerti ngresso libero con prenotazione:concertiocsm@gmail.comsms/whatsapp al n. 333 3015009