Musica a colori a Pasiano di Pordenone

L’amministrazione Piccinin – tramite l’ufficio Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio - ha deciso di accogliere la richiesta dell’Associazione Culturale Altoliventina per la sottoscrizione del partenariato al progetto “Musica a colori”; con cui l’associazione parteciperà al bando regionale per contributi a progetti finalizzati alla ripartenza dei settori della Cultura e dello Sport. Il Comune di Pasiano, in caso di accoglimento della domanda presentata, parteciperà alla realizzazione del progetto – che vede anche il coinvolgimento dell’istituto comprensivo Celso Costantini - mediante la concessione a titolo gratuito di immobili comunali oltre che il supporto nell’attività promozionale.



“Il Comune ha un rapporto di collaborazione consolidato con l’Associazione Culturale Altoliventina – afferma il sindaco Edi Piccinin - la quale da molti anni si occupa della diffusione della cultura musicale nel territorio di Pasiano sia attraverso la scuola di musica che attraverso un calendario annuale di eventi musicali organizzati nel Capoluogo. Stringendo questo partenariato l’amministrazione vuole rilanciare le attività culturali e sportive e offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica”.



Il progetto musicale “Musica a colori” - nome scelto date le peculiarità multiculturali di Pasiano, in cui diverse etnie si fondono creando una società che vive in armonia - consiste nella pratica di strumenti a fiato e percussione dedicata agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dei due plessi del comprensivo. Come un disegno ricco di diversi colori, il progetto vuole riunire la comunità valorizzandone le diverse culture.Gli obiettivi sociali sono: aggregazione, collaborazione tra famiglie, potenziamento del lavoro cooperativo, educazione all’ascolto di se stessi e degli altri, educazione al rispetto delle regole come beneficio come e potenziamento dell’integrazione e inclusione scolastica. Quelli didattici, invece: sviluppo della tecnica di uno strumento a fiato, conoscenza delle basi della lettura musicale, sviluppo del senso ritmico, ear training, educazione alle regole della direzione musicale, capacità di comprendere la guida e il linguaggio non verbale del maestro, educazione all’ascolto dell’altro e alla produzione di un brano concepita come risulto di un lavoro comune.“Musica a colori” prevede un percorso di medio-lungo periodo per lo sviluppo di una tecnica individuale attraverso lezioni collettive. Gli alunni saranno coinvolti in un’ora settimanale in orario curricolare, mattutino o pomeridiano, divisi per famiglie di strumento (flauto traverso, clarinetto, sax alto, tromba, corno, trombone ed euphonium, percussioni). Le lezioni si terranno da fine settembre a Natale in un plesso e da febbraio a maggio nell’altro. Al termine delle lezioni sarà organizzato un saggio finale in cui gli alunni si esibiranno con un gruppo di alunni della Scuola di Musica. Una volta avviato il progetto intende costituire una Filarmonica stabile di fiati e percussioni sotto la direzione didattica dell’associazione, la quale possa diventare un simbolo di Pasiano portando avanti gli ideali di aggregazione e formazione.“Il progetto è stato approvato in collegio docenti a pieno titolo e sarà valutato anche dal Consiglio d’Istituto. Se il bando dovesse andare a buon fine verrà inserito nel programma scolastico e di fatto diventerebbe una sorta di "indirizzo musicale" per il nostro istituto comprensivo. Si sta pensando anche al coinvolgimento delle classi quarte della primaria – informa l’assessore di riferimento Marta Amadio -. Questa è una grandissima possibilità per il futuro, un investimento che porterebbe del valore aggiunto a Pasiano. La nascita della Filarmonica sarebbe un salto di qualità per quanto riguarda l’aggregazione giovanile, la cultura e il turismo. La banda paesana, per antonomasia, richiama le feste, gli eventi, le tradizioni e accompagna sia cerimonie religiose che civili”.