Musica a quattro stelle a Grado

Sarà dedicato alle più belle colonne sonore del cinema il nuovo appuntamento di “Musica a 4 Stelle” la fortunata rassegna concertistica che riempie Grado di musica da ben 35 anni. Giovedì 8 agosto, l’inizio del concerto è previsto alle 21.00, sul Lungomare Nazario Sauro.



La formula del successo è davvero semplice perché ogni proposta è tarata all’insegna, da una parte, dalla qualità degli interpreti e, dall’altra, dalla popolarità delle proposte affinché ne consegua il massimo gradimento da parte di un pubblico che vede, in questa manifestazione, un elemento fondamentale rispetto al tanto citato turismo culturale, vera chance dell’Isola rispetto ad altre simili località.



Sul palco la “Movie Chamber Orchestra”, diretta a Antonio Galligioni, compagine ben nota al pubblico gradese che – forte dell’ esperienza maturata in tanti anni nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia – presenterà un florilegio delle più note colonne sonore con particolare attenzione per quelle di Ennio Morricone, vero genio di questo genere musicale un tempo considerato minore. Si potranno quindi ascoltare i temi tratti da “Mission”; “Il Buono, il Brutto, il Cattivo” e “Nuovo Cinema Paradiso”, ma anche gioielli senza tempo di altri autori quali Nino Rota con “Amarcord” e Francis Lai con la sua celebre “Love Story”. L’appuntamento risulterà, altresì, altamente suggestivo perché inserito in una location magica come il Lungomare Nazario Sauro dove le indimenticabili note si sposeranno con i riflessi del mare in un crescendo di emozioni difficilmente eguagliabile. L’ingresso sarà libero fino al raggiungimento di tutti i posti a disposizione, e ciò grazie all’intervento del Comune di Grado, in particolare modo dell’Assessorato alla Cultura, in capo a Sara Polo, figura quest’ultima che sta riportando Grado ai fasti culturali di un tempo; della Regione Fvg e della Fondazione Carigo di Gorizia.