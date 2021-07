Musica classica a Stolvizza

Suggestivo appuntamento a Stolvizza di Resia venerdi’ 30 luglio a partire dalle 17,00, con una escursione alla scoperta del piccolo borgo di Stolvizza e a seguire con un concerto di musica classica a cura del “Complesso d’archi del Friuli e del Veneto” che delizierà i presenti con musiche di: A. Vivaldi, W. A. Mozart, N. Paganini, G. Rossini, G. Verdi, E. Morricone. Un programma di tutto rispetto in un contesto ambientale davvero unico.



Il programma prevede una breve visita ai Musei dell’Arrotino e della Gente della Val Resia, passeggiata per il “Sentiero facile” fino al “Boschetto” dove un beneaugurante brindisi aspetterà gli escursionisti, quindi salita per il secolare “Borgo Kikey” fino al Belvedere “Roberto Buttolo” dove, alle ore 19,00, inizierà il Concerto di musica classica.



L’evento “Natura e Cultura Insieme” è stato organizzato dall’Associazione “ViviStolvizza” e dal Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie che attraverso queste proposte invita tutti alla scoperta della Riserva della Biosfera Alpi Giulie Italiane che dal 2019 è protagonista con il programma: “Man and the Biosphere”. Preziosa poi la collaborazione con i Musei dell’Arrotino e della Gente della Val Resia e il patrocinio dell’Ecomuseo della Val Resia.



La partecipazione al programma è completamente gratuita, ma necessita la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA in quanto potranno partecipare alla camminata “alla scoperta del paese” un massimo di n° 40 escursionisti e al Concerto un massimo di n° 150 spettatori.



Prenotazioni al numero telefonico 360.960179 – Info: Sito: www.vivistolvizza.it – e.mail vivistolvizza@gmail.com