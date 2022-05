Prosegue il ciclo di seminari Orfeo e Psiche, ideato e curato dal musicologo Marco Maria Tosolini per il Conservatorio Tartini di Trieste: un itinerario di formazione e approfondimento sulle nuove conoscenze sonoro-vibrazionali.



Venerdì 13 maggio, dalle 11 alle 15 nell’Aula Magna del Tartini a Trieste (via Ghega 12), si parlerà di “Musica di numeri, musica sensoriale” con Antonio Della Marina, esploratore di territori antichi e nuovissimi attraverso la sua sperimentazione sonora. Da anni l'autore approfondisce la ricerca su sistemi di intonazione particolari e proprio su di sè ha iniziato una sperimentazione volta a sollecitare la sfera emotiva e sensoriale. Della Marina per realizzare il suo lavoro, che fonde ricerca sistematica ed espressione creativa, opera sostanzialmente con il computer usandolo come vero e proprio strumento musicale. Pur nel segno di una matematica dei suoni puri, il risultato è quanto mai musicale, carico di suggestioni che si riconfigurano come un seducente soggetto d'arte.



L'ascolto attento delle sue opere apre la percezione su un mondo di grande fascino, arcaico e modernissimo ad un tempo dove una sensibilità quasi "frattale" per intervalli sonori che non usiamo più nella musica di tradizione si fonde alla purezza siderale di suoni di sintesi. Pare di immergersi in una sorta di "alea ragionata" alla quale l'ascoltatore deve abbandonarsi senza pregiudizi, riscoprendo il piacere del suono puro. L'aspetto estetico è particolarmente convincente e potente perché il materiale sonoro scaturisce da una costruzione scientifica e insieme creativa. Una genesi sonora che potrebbe essere raccolta nel termine di "Musica sensoriale". Durante il seminario, l’analisi di una partitura per oscillatori sinusoidali che costituisce l’ultimo lavoro dell’autore sarà il pretesto per parlare di ricerca del suono, del rapporto tra numeri e musica, di intonazione armonica, di arte generativa e di alcuni aspetti più tecnici legati alla realizzazione e alla pubblicazione di un’opera di sound art.Antonio Della Marina è un artista e compositore di musica elettronica che da oltre vent'anni lavora utilizzando quasi esclusivamente onde sinusoidali. La sua attività comprende concerti dal vivo, installazioni multimediali e progetti per il web. I suoi lavori sono stati selezionati ed esposti in festival internazionali e gallerie d'arte tra cui l'Experimental Intermedia, Issue Project Room e la Kentler Gallery di New York, il Logos Tetrahedron di Gand, l'Athens Electro Media Works, la Quadriennale di Praga, la Fundaciò Phonos di Barcellona, la Lydglleriet e il Piksel Festival di Bergen, il festival sloveno di arti digitali Pixxelpoint. In Italia significative le presenze ad Angelica festival, Piombino eXperimenta, All Frontiers Musiche d'Arte Contemporanee, la Fondazione Cini e la realizzazione in collaborazione con Marco Maria Tosolini del concerto-evento "A Vista! - performance per sirene e idranti di rimorchiatori, parole al vento, voce marina e live electronics” tenutosi nel golfo di Trieste nel settembre del 2010. Influenzato dalle avanguardie minimaliste degli anni 60 e 70, concentra la sua ricerca sull'esplorazione delle proprietà fisiche del suono e sui sistemi di accordatura derivati dalle leggi degli armonici naturali. Le sue composizioni sono vere e proprie sculture di suono per la cui realizzazione usa astrazioni matematiche e generatori da lui appositamente costruiti. Dal 2015 è direttore artistico de "Il Suono in Mostra - rassegna internazionale di arte sonora" che si tiene annualmente a Udine. Dal 2011, assieme ad Alessandra Zucchi cura e gestisce "Spazioersetti" galleria/laboratorio d'arte che ospita in forma permanente una loro installazione di suono e luce ed è un centro di ricerca e sperimentazione nel campo della just intonation.