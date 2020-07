Musica e arte in sicurezza, l’estate nel borgo di Portopiccolo

Portopiccolo, sulla costiera triestina, non rinuncia a un’estate ricca di eventi e in piena sicurezza e, come tutti gli anni, vuole offrire ai propri ospiti e residenti un’estate all’insegna della musica, dell’arte e della scoperta della bellezza.



Quest’anno il borgo di Portopiccolo dà il via a una collaborazione con la Società dei Concerti di Trieste con la volontà di rafforzare i legami con le istituzioni locali e con l’obiettivo di creare un sistema virtuoso di promozione di tutto il territorio triestino.



Inaugura così il prossimo 17 luglio alle ore 21 “Falesie in Musica”, una rassegna di undici concerti che coinvolge prestigiosi artisti quali i maestri Derek Han e Salvatore Accardo, il baritono Viktor Rud, il Trio Operacento, l’arpista Nicoletta Sanzin e il Quartetto Indaco e istituzioni artistiche come la Fondazione Accademia Internazionale di Imola, il Conservatorio della Svizzera Italiana e l’Accademia Walter Stauffer di Cremona. Primo concerto in programma il concerto di Derek Han, direttore artistico della Società dei Concerti con Sonila Dungaj, viola; Rodolf Baha, clarinetto; Derek Han, pianoforte.



“Crediamo molto nelle collaborazioni che guardano al futuro poiché consentono di operare con una progettualità di lungo /medio periodo. – dichiara Elena Piazza, Marketing Manager di Portopiccolo - Siamo felici di poter lavorare insieme alla Società dei Concerti di Trieste, realtà di assoluta eccellenza nazionale e non solo regionale, e siamo coscienti di essere in controtendenza rispetto al periodo che stiamo vivendo, che ci vorrebbe con una visione limitata e di più stretto periodo. Non abbiamo paura di guardare a domani. Vogliamo dare un segnale cercando anche di favorire un nuovo turismo di prossimità e un nuovo concetto di ospitalità in tutta sicurezza e i concerti di musica classica potranno contribuire, crediamo, alla scoperta del patrimonio artistico/museale e alla valorizzazione delle meraviglie nascoste del nostro territorio regionale”.“In questo particolare momento segnato drammaticamente dalla pandemia Covid-19, la dimensione culturalmente aperta della città di Trieste e del suo golfo, hanno dato vita a una proficua collaborazione tra Portopiccolo e la Società dei Concerti Trieste – dichiara Derek Han direttore artistico della Società dei Concerti di Trieste - Crediamo infatti che, quelle che consideriamo a buon titolo eccellenze nazionali nei rispettivi ambiti operativi - turistico e musicale - unendo il proprio rispettivo know-how e gli intenti di ognuna, possano insieme rispondere al bisogno di rilancio turistico e culturale e, in parte, alla riattivazione del territorio”.

IL PROGRAMMA DEI CONCERTI