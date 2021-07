Musica e ballo al Teatro Verdi di Trieste, sabato 31 luglio, alle 19.30, con “Tango e dintorni”. Tornano in scena alcuni protagonisti già apprezzati nei mesi scorsi, con un evento che unisce le note alle esibizioni dei professionisti internazionali della disciplina.



Direttore sarà Christopher Franklin, alla fisarmonica il giovane talento Luca Bello, con i ballerini solisti Guillermo Alan Berzins, Marijana Tanasković, Martin Acosta e Costanza Gruber, e con l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi.



ll programma prevede musiche di Arturo Márquez, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, Václav Trojan, Gerónimo Giménez e Leonard Bernstein.



Christopher Franklin è reduce dal successo de La vedova allegra, che martedì 27 luglio ha chiuso le rappresentazioni al Verdi con un tutto esaurito. Il giovane Luca Bello, classe 2006, vanta un curriculum ricco di riconoscimenti collezionati in Italia e all’estero. Il gruppo di ballerini di tango è capitanato da Guillermo Berzins, maestro, ballerino e coreografo di tango argentino e organizzatore di grandi manifestazioni, direttore della GB Tango. Gli stessi ballerini hanno accompagnato la musica di Bello e dell’orchestra, diretti da Franklin, nell’ultimo appuntamento della rassegna Giovani Talenti, in scena alcuni mesi fa al Verdi.



Restano in vigore le consuete misure di sicurezza finora adottate: la capienza massima è fissata in 500 spettatori, obbligo per tutti di indossare la mascherina ffp2 o ffp3. All’ingresso è prevista la misurazione della temperatura.



La biglietteria è aperta da martedì a sabato con orario continuato 9:00 - 16:00. Domenica 9:00-13:30. Lunedì e festivi chiuso. A disposizione anche l’email boxoffice@teatroverdi-trieste.com