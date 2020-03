Musica e cinema ai tempi del virus

Sono tempi difficili che richiedono reazioni a volte semplici, istintive e automatiche, come l’ascolto di una canzone, la lettura di un libro e la visione di un film. Certo, poi ti capita il titolo che ti suscita il sentimento sbagliato, magari proprio l’opposto di quello che volevi ottenere. Per dire: le piattaforme di streaming presentano già decine e decine di canzoni (quando scriviamo, circa 65) contenenti la parola ‘Coronavirus’ nel titolo e c’è persino una Cumbia del Coronavirus che da sola meriterebbe un’analisi approfondita (e qualcosa di più) e un brano dance intitolato Cito longe tarde, sintesi della frase latina usata per le pestilenze ("presto, fuggi lontano e torna tardi…).

Pura speculazione, voglia di tramandare ai posteri (!) quello che accadde nel caldo inverno del 2020 o semplice stupidità? Boh, sta il fatto che ora fioccano anche le compilation ‘a tema’, le proposte musicali che richiamano alle varie fasi della situazione in cui ci troviamo, dal virus al contagio all’isolamento. E i social non fanno che alimentare questa tendenza. Va anche detto che il mondo dello spettacolo ha sempre trattato in modi diversi il tema del virus e dell’epidemia.

Nelle canzoni, un semplice motore di ricerca ci permetterebbe di trovare decine di titoli riferiti a ‘virus’, partendo dall’omonima traccia del 2011 di Björk, che paragona l’amore a un virus, in quanto parassita! Ne vogliamo citare altri, non più ‘aallegri’? The Virus of Life dei metallari Slipknot, Language is a virus di Laurie Anderson, Virus dei Duran Duran e pure l’omonima del metallaro triestino di fama mondiale Luca Turilli. E qui ci fermiamo perché l’ansia è già salita.

La seconda fase, tra il ricordo del ‘come eravamo’ e la consapevolezza dell’isolamento necessario, offre una gamma elevata. I Marlene Kuntz di Come stavamo ieri, gli allegroni Radiohead che spiegano How to disappear completely (“come sparire completamente”). E se ci si inoltra nell’ambito ‘dark’ (per estetica e temi) del post-punk di qualche decennio fa, non si fatica a trovare una sorta di ‘riassunto’ in un solo album (Closer dei Joy Division) della situazione che viviamo: Atrocity Exhibition, Isolation, Passover, Colony, A Means to an End. Serve la traduzione? Meglio di no, ed è solo la prima facciata. E comunque Isolation, isolamento, è il titolo di altre mille canzoni dell’epoca o successive (di Therapy, Aliex Sex Fiend, Buzzcocks, Alter Bridge…)

Siccome ci dicono di guardare la luce in fondo al tunnel, dobbiamo però anche rivolgerci a quegli artisti che pensano già al domani. A quando cioè smetteremo di essere Under pressure (sotto pressione, Queen+Bowie), nel Panic (The Smiths) e Antisocial (Anthrax), di vivere nella paura (Fear, di Kendrick Lamar), ma anche di guardare Il cielo in una stanza (grazie, Gino Paoli!) o proclamare Faccio la mia cosa nella casa come Frankie Hi-Nrg. E qui ci mettiamo solo un paio di scelte personali, una italiana e una americana: Remedy dei Black Crowes (il cui ascolto funziona meglio degli ansiolitici) e la poetica La cura del maestro Franco Battiato. A meno che non vogliate fidarvi in toto di una band che si chiama The Cure, la cura...

A proposito di fidarsi: in caso di contagio, è il cinema a dare gli insegnamenti migliori! Prima regola: non ci si può fidare mai del Governo; secondo punto fermo, siamo già spacciati. Infine: il vero pericolo... siamo noi! Il contagio da virus letale è una sorta di risposta immunitaria agli eccessi della società, un meccanismo di autodifesa innescato però dall'uomo stesso. Tralasciando il filone degli zombi movie, il tema del contagio è affrontato in tutte le sue sfaccettature. Da quelle postapocalittiche de L'ultimo uomo sulla terra (Ragona, 1964), a quelle sociopolitiche de La città verrà distrutta all'alba (Romero 1973). In Doomsday (Marshall 2008), la Scozia è zona rossa, separata da un muro per contenere un virus letale, mentre in Contagion (Soderberg 2011) si riflette sulla moralità di un'umanità sterminata da un virus ignoto.

Doveroso citare anche due chicche d'annata: Il demone sotto la pelle e Rabid entrambi di David Cronenberg. A volte il contagio arriva dal passato, come ne La Cosa (Carpenter 1982) e The Thaw (Lewis 2009). Altre volte, però, è fuori dall'orbita terrestre che il pericolo si annida insidioso: obiettivo finale, arrivare dritto dritto sulla Terra. Tra le pietre miliari, '28 Giorni dopo' (Boyle 2002), ma per concludere sdrammatizzando, ecco svelata l'origine di uno strano virus secondo il neozelandese Black Sheep (King2008). A meno di non voler cambiare genere…