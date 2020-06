Musica e lingue minoritarie e Lignano negli anni ’60 e ’70 al cinema

Quattro nuovi titoli sono da oggi giovedì 4 giugno disponibili su AdessoCinema, la piattaforma di streaming pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli in collaborazione con la Tucker.



Jnk – Oltri la ultime frontiere e Lingue in musica, entrambi diretti da Marco D’Agostini, vedono protagoniste la musica e le lingue minoritarie. Nel documentario Jnk – Oltri la ultime frontiere seguiamo l’avventura di cinque ragazzi e il loro viaggio on the road dal Friuli alle Asturie dopo aver vinto un concorso per canzoni in lingua minoritaria. La musica e il viaggio permettono di aprire una finestra su temi universali come l’amicizia, gli antagonismi generazionali, il vivere in un territorio lontano dai grandi centri, l’uso della lingua minoritaria (nello specifico quella friulana) per la loro produzione artistica. Bonus extra il video musicale dei Jonokognos, la band protagonista del documentario!



ci porta alla scoperta dell’edizione 2010 di, festival della canzone in lingua minoritaria organizzato a Udine - che si è poi trasformato in, principale festival europeo delle arti performative in lingua minoritaria. Attraverso interviste, immagini del backstage e del concerto conosceremo alcuni dei giovani gruppi musicali arrivati in città da tutta Europa, ognuno portatore di una specifica peculiarità linguistica coniugata in musica. Una pluralità di espressioni che ci mostra la vivacità, la qualità e la ricchezza della cultura e della storia europea!Si respira un’aria decisamente vacanziera nei due cortometraggi turistici d’autore sulla Lignano del boom che la Cineteca propone in questo seppure anomalo inizio d’estate.(letteralmente, Lignano tutto sole e sabbia), realizzato nelper conto dell’Ente di Promozione Turistica, oltre a mostrare l’acqua azzurra e la spiaggia dorata della “” (dalla celebre definizione di) illustra tutte le possibilità che una vacanza a Lignano può offrire: dagli sport ai trattamenti di bellezza, dalle passeggiate nel verde alle gite in barca, dallo shopping al divertimento serale. Ma ad affascinare è soprattutto il clima gioioso e spensierato che percorre il documentario dalla prima all’ultima inquadratura, una leggerezza a cui lo spettatore oggi non può che guardare con viva nostalgia e con la voglia di ritrovarla.e per la promozione della stagione balneare del 1977 l’Azienda Autonoma di Soggiorno si affida a. Per attirare i villeggianti da ogni dove il suopunta, oltre che sulle seducenti note di, sull’umorismo e sui personaggi disegnati dal Premio Oscar, vacanzieri diversi per genere, età e nazionalità ma tutti ugualmente esigenti. C’è chi cerca il mare pulito, la spiaggia dorata, l’aria buona, chi privilegia un ambiente moderno e pratico oppure un luogo romantico, chi non può rinunciare allo sport o alle cure termali, chi ama le feste, il buon vino e la buona tavola. Per ognuno di loro, ovviamente,Ricordiamo infine che, in occasione dell'anniversario della strage di(avvenuta 31 maggio 1972), è disponibile online il documentariodiIl catalogo completo di AdessoCinema è disponibile su