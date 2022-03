Musica e satira al Capitol di Pordenone

Musica e satira sono le protagoniste di inizio aprile al Capitol di Pordenone che torna ai concerti in piedi, con la fine dello stato di emergenza legato alla pandemia Covid.



Sabato 2 aprile sul palco arriva Motta, unica data in Friuli del suo tour.

Lo spettacolo dal vivo di Motta è senza ombra di dubbio uno degli show live più acclamati da pubblico e critica e il cantautore è impaziente di tornare nei locali che rappresentano, per lui, quasi un ritorno a casa. Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), saliranno sul palco Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti ( basso/violoncello).

Sul palco non solo l'ultimo lavoro discografico, Semplice, ma anche cinque anni di canzoni, di concerti e di dischi.



Venerdì 8 sarà la volta di Stefano Rapone, mattatore del terzo appuntamento di StandUPn, la rassegna di Stand Up Comedy curata dal Capitol. Sabato 9 sul palco la musica travolgente dei Savana Funk, fatta di intrecci di musica africana, funk, blues, rock psichedelico ad influenze jazzistiche e melodie forti a regnare in sala.