Musica e storie fantastiche ogni venerdì tra Pagnacco e Cividale

Agosto di “Palchi nei Parchi” con quattro appuntamenti tra il Parco Rizzani di Pagnacco e il Bosco Romagno di Cividale del Friuli, inseriti nel cartellone dell'omonima rassegna voluta e realizzata dalla Regione d'intesa con PromoturismoFVG e sotto l'egida organizzativa dell'Orchestra del Friuli Venezia Giulia. La “tornata” agostana di eventi propone due concerti, “Rivocs” e “Vox & Cello”, il concerto recitato “Ricordi e Canzonette” e le “storie in cuffia” per bambini e famiglie di Damatrà con “E vissero felici e contenti”. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle ore 18 e sono a ingresso gratuito, previa prenotazione al sito dell'orchestra, www.fvgorchestra.it/, e in caso di maltempo si terranno il giorno successivo alla stessa ora.



Venerdì 7 agosto alle 18 al Bosco Romagno di Cividale, “Rivocs” vedrà sul palco Laura Giavon, voce, Tommaso Perazzo, tastiera, Marco Zenini, contrabbasso, e Federico Pascucci, tenore, clarinetto e ney. La musica del quartetto accade nell’ascolto e nell’improvvisazione, mentre suonano una composizione originale o una danza turca o un canto friulano. Di questo interessante ensemble spicca la versatilità, unita alla capacità di cambiare atmosfera tralasciando i rigidi stereotipi degli stili musicali.



Venerdì 14 agosto alle 18 al Parco Rizzani di Pagnacco, appuntamento con “E vissero felici e contenti, storie in cuffia”, racconti a cura di Damatrà. Basta indossare le cuffie, sedersi comodamente sulla coperta colorata e la storia comincerà. Dallo scrigno de Le Fiabe Italiane di Italo Calvino esce la preziosa oralità del racconto popolare. Misteri, magia, ironia, creature incredibili si avvicendano e s’incrociano, per dare vita a storie fantastiche, avvincenti, e divertenti e naturalmente, alla fine, vissero tutti felici e contenti. Anche il lupo.Venerdì 21 agosto alle 18 al Bosco Romagno di Cividale, “Vox & Cello”, recital per voce e quattro violoncelli con il Gruppo Strumentale Lumen Harmonicum, quintetto strumental-vocale formato da Federica Vinci, voce, Andrea Musto, Massimo Favento, Cecilia Barucca Sebastiani, Anna Molaro, al violoncello. Programma “itinerante” tra prime esecuzioni di preziosità musicali dimenticate del Romanticismo mitteleuropeo e immersione sonora in capolavori di alcuni tra i maggiori maestri del Barocco europeo (tra i quali Purcell, Bach e Händel), proposte da una nuova ed insolita formazione.Venerdì 28 agosto alle 18 al Bosco Romagno, Cividale, “Ricordi e Canzonette”, concerto recitato con la band delle “Crunchy Candies” e gli attori Luca Ferri e Luca Marchioro. Un viaggio tra musica e parole per un tuffo a ritroso nel tempo, tra atmosfere musicali degli anni ‘30 ‘40 e ‘50 con brani italiani e internazionali, arricchite dalla cornice suggestiva ed emozionante di racconti, storie e fatti dell’epoca. Le effervescenti “Caramelle croccanti” sono un sestetto composto da una sezione ritmica di chitarra (Mr. Al), contrabbasso (Mr. Matthew) e batteria (Mr. Cris), che vede come protagoniste indiscusse le tre voci femminili di Marion, Claire e Julie, cantanti che con i loro intrecci vocali creano particolari armonie sul tappeto musicale “offerto” loro dai tre strumentisti.